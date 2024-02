A noite desta quinta-feira (09) foi de clássico carioca no basquete. O Vasco recebeu o Botafogo em São Januário. O confronto é marcado, acima de tudo, por reunir dois gigantes do esporte local que retornam à elite do basquete nesta temporada.

O clássico no primeiro turno, disputado em General Severiano, mando do Botafogo, havia terminado com a vitória segura do Vasco. No returno, prevaleceu a lógica e o cruzmaltino se sobressaiu novamente.

O Botafogo fica ainda mais pressionado na tabela, pois se distancia ainda mais da zona classificatória para os playoffs e segue na luta para tentar uma virada de chave na mentalidade da equipe e arrancar para alcançar seu objetivo.

Já o Vasco, já não tão garantido assim, segue fazendo sua parte para estar na pós-temporada do Novo Basquete Brasil. A vitória, novamente contra um adversário relevante, ajuda o clube a conquistar seus objetivos ao final da temporada.

Como foi a partida

O Vasco venceu o Botafogo por 98 a 86 com um show de Marquinhos, que marcou 23 pontos e garantiu a vitória para o cruzmaltino. O ala foi decisivo no 4º período, marcando 12 pontos. Também é importante destacar a importância do veterano no perímetro.

O ala-pivô Paulichi também teve um papel importante na vitória, marcando 20 pontos. O armador Cauê também foi fundamental no triunfo, distribuindo 12 assistências.

Próximos compromissos

O Vasco volta à quadra no próximo dia 17, enfrentando o Bauru em São Paulo. Enquanto isso, o Botafogo retorna à quadra na próxima quarta-feira (14), contra o Fortaleza, no Ceará.