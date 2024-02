A manhã deste sábado (10) foi de estreia cruzmaltina na temporada. O Vasco recebeu o Botafogo pela Copa Rio e perdeu por 1 a 0, com gol de Jordana.

A partida foi disputada em São Januário, num dia de atípico calor, o qual foi impactante para o desenvolvimento da partida. Apesar disso, deu para acompanhar um bom futebol na Colina Histórica.

Re-encontro de um rosto conhecido

Um personagem da partida esteve revendo velhos companheiros de trabalho na manhã de hoje, o treinador Jorge Barcellos, do Botafogo. O comandante era o treinador do Vasco na temporada anterior e se despediu ao final do ano, com a temporada já encerrada.

O curioso é que essa foi sua primeira partida oficial pelo Botafogo e justamente enfrentando sua ex-equipe, o Vasco.

A treinadora do Vasco nesse momento, Verônica Coutinho, era uma de suas auxiliares e hoje esteve enfrentando seu ex-comandante. Certamente um momento ímpar.

Partida marcada pelas faltas

O jogo entre Vasco e Botafogo fica duramente marcado pela exagerada quantidade de faltas cometidas por ambos os times. Apesar dos poucos cartões distribuídos durante o jogo, a partida foi altamente picotada por conta da quantidade de faltas cometidas.

Algo que pode explicar essa impaciência é o calor exagerado que fez no horário da partida, mas também é importante pontuar a indisciplina de algumas delas.

Jogo decidido no erro

O gol da partida veio em erro da marcação do Vasco, que permitiu que o Botafogo passeasse pela pequena área com facilidade e encontrasse a volante Jordana, para que ela tivesse apenas o trabalho de escorar a bola ao gol.

Próximos compromissos

Vasco volta a campo no dia 17 de fevereiro, diante do Fluminense, em Laranjeiras. Já o Botafogo volta a campo no mesmo dia, diante do Flamengo. Ambas as partidas valerão pela segunda rodada da Copa Rio.