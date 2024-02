O Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido como Canindé, será palco neste domingo (11), do confronto entre a equipe do Água Santa, atual vice-campeão do Campeonato Paulista, e o Ituano. O confronto válido pela sétima rodada da competição acontecerá às 18h no horário de Brasília.

Disputa sem favoritos:

A equipe do Água Santa chega ao confronto após enfrentar duas derrotas, uma delas contra o São Paulo por 3 a 0 no Morumbis e a outra contra o atual líder, o Santos. No entanto, também conquistou uma vitória contra o Mirassol nas últimas 3 partidas.

Por outro lado, o Ituano chega com um histórico recente de duas derrotas e um empate. Perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, empatou em casa com o Botafogo-SP e sofreu uma derrota para o Novorizontino.

Retrospecto:

As equipes se enfrentaram apenas pelo Campeonato Paulista e tem retrospecto interessante. Foram 5 duelos, sendo 1 vitória do Água Santa, 4 empates e nenhuma vitória do Ituano em tempo regular.

Confira todos os confrontos:

Ituano 0 a 3 Água Santa - Campeonato Paulista A1 2023

Ituano 2 a 2 Água Santa - Campeonato Paulista A1 2022

Água Santa 2 a 2 Ituano - Campeonato Paulista A1 2022

Água Santa 1 a 1 Ituano - Campeonato Paulista A1 2020

Água Santa 0 a 0 Ituano - Campeonato Paulista A1 2016

Provável escalação:

Água Santa: Ygor Vinhas; Alex Silva, Walber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Keké, Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

Técnico: Bruno Pivetti.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Vialle, Vitão e Marlon; Kaique Clemente, Yann Rolim, Eduardo Person e Thonny Anderson; Matheus Maia e Matheus Cadorini.

Técnico: Marcinho.

Desfalques:

Água Santa: Neilton, Matheus Cavichioli, Matheus Novaes e Arthur.

Ituano: Neto Berola e José Aldo.

Arbitragem:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fausto Augusto Viana Moretti.

Quarto árbitro: Pablo Rodrigo Soares de Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho