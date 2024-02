Na noite deste domingo (11), o Água Santa recebeu o Ituano, no Estádio do Canindé, às 18h. O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, acabou 2 a 0 para o time mandante. Os gols foram marcados por Keké e Wálber.

Como fica?

O Ituano, por estar no grupo mais fraco do campeonato, está dentro da zona de classificação para as quartas de final, mas na tabela geral, o time beira a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Água Santa, com dez pontos, está em terceiro lugar do grupo, dois pontos atrás da Ponte Preta, que é vic-líder.

Os goleiros quase não sujaram o uniforme

Na primeira etapa, os times pouco produziram. O Água Santa conseguiu criar algumas oportunidades, mas não foi eficiente. O ponta-esquerda Bruno Xavier foi um dos mais participativos no ataque, incluse criando boa chance para Rafael Oller, que obrigou Jefferson Paulino a fazer boa defesa. A única chegada do Ituano, foi aos 37 minutos, com belo chute de Vitão.

Água Santa cirurgico

Na primeira chance criada no segundo tempo, Igor Henrique quase fez o primeiro do jogo, com um bom cebeceio na trave. Logo em seguida, o time mandante continuou com a bola e, em um cebeceio certeiro de Walber, o Netuno abriu o placar. O Ituano até tentou reagir, mas não levou perigo ao gol de Ygor Vinhas.

O Galo de Itu se mostrou desorganizado, a defesa "bateu cabeça" e permitiu o Netuno ampliar o placar. Jefferson Paulino e Léo Duarte ficaram indecisos e a bola sobrou para Keké. O atacante percebeu o gol vazio e finalizou de calcanhar para consolidar a vitória do Água Santa.

Agenda das equipes

O Ituano volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h, no Novelli Júnior, em Itu, contra o Mirassol. Já o Água Santa volta a jogar na quinta-feira (15), contra a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo, mas dessa vez, o mando é da Lusa.