Após sete rodadas disputadas na Taça Guanabara, a maior sensação do Campeonato Carioca consiste na "Laranja Mecânica" do técnico Kal. Com 14 pontos marcados e bons resultados diante dos quatro grandes, a equipe tornou-se um real desafiador para Vasco e Botafogo.

De acordo com levantamento estatístico do "O Globo", o Campeonato Carioca possui mais de 70% de chances de não contar com todos os quatro grandes na fase final do estadual, justamente por conta da excelente campanha do Nova Iguaçu e pelo fato de ter enfrentado todos os jogos mais difíceis.

Diante de Flamengo (1-1), Fluminense (0-3), Vasco (2-0) e Botafogo (2-2), o Nova Iguaçu conseguiu 5 dos 12 pontos possíveis ao arrancar dois empates e uma vitória contra os favoritos ao título, fato que o coloca em condições para conseguir a classificação caso obtenha resultados positivos contra Boavista, Audax, Portuguesa e Volta Redonda.

Eficiência ofensiva é o segredo do Nova Iguaçu

Um dos principais méritos da campanha da "laranja mecânica" consiste no bom volume ofensivo imposto pelo técnico Kal. Sob o comando das boas e regulares atuações dos atacantes Carlinhos e Bill, o setor ofensivo possui uma média de 12.6 finalizações por jogo, com pelo menos 1.6 gol marcado.

A equipe não possui como estratégia o controle da posse de bola (47%), mas a média de 316 passes certos por jogo e uma boa média nos cruzamentos (58.7%) fazem com que o Nova Iguaçu demonstre eficiência quando executa as transições ofensivas para chegar ao ataque em velocidade, aproveitando as oportunidades para incomodar o adversário.

Sistema defensivo necessita de ajustes

Curiosamente, o sistema defensivo não possui a mesma eficácia do ataque, com apenas dois jogos dos sete disputados sem sofrer gols e uma média de 1.3 gol sofrido por partida. Além disso, a equipe já acumula 40 erros que resultaram em finalizações adversárias e possui uma baixa média de 3.7 defesas por jogo.

Outro número preocupante consiste na alta quantidade de faltas por jogo (19.1), questões que necessitam de aprimoramento em caso de avanço às semifinais. Apesar disso, a classificação para as semifinais já seria um feito e tanto para a "laranja mecânica" carioca.

Classificação após sete rodadas