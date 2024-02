Na noite desta quarta (14), o Ituano recebe a equipe do Mirassol no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista e a bola rola a partir das 19h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV no YouTube e pelo Paulistão Play no streaming.

ITUANO PRESSIONADO NO ESTADUAL

O galo de Itu chega à oitava rodada do campeonato sem impressionar e precisando "renascer" no estadual. Com mais uma derrota na última rodada frente à equipe do Água Santa, o galo chegou a cinco jogos sem vencer, e totalizou cinco derrotas em sete partidas disputadas. Até aqui, a equipe de Itu venceu apenas uma e acumula um empate e cinco derrotas em sete confrontos, estando 12 pontos atrás do líder Santos. O Ituano ainda sofre com um possível rebaixamento no estadual, já que está uma posição acima da zona, e com um ponto apenas a mais que os integrantes da zona.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Vitão, Vialle e Jonathan; Miquéias, Clemente e Person; Marlon, Cadorini e Felipe Fonseca.

Técnico: Márcio Freitas

Desfalques: Jean Pyerre e Neto Berola (lesionados); Thonny Anderson, Matheus Maia, Claudinho e José Aldo (dúvidas)

LEÃO BUSCANDO A LIDERANÇA

​​​​​​​Já o Mirassol chega à oitava rodada em uma situação completamente diferente do que o rival. Atualmente na terceira colocação do grupo C, o leão vem de empate na última rodada contra a equipe do Santos e segue buscando encostar no líder RB Bragantino. Em sete partidas no estadual, o leão possui 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, totalizando 10 pontos, apenas um a menos que o líder de seu grupo.

Mirassol: Alex Muralha; Warley, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Técnico: Mozart

Desfalques: Rodrigo Ferreira (suspenso) e Neto Moura (lesionado)

ARBITRAGEM

​​​​​​​Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Italo Magno de Paula Andrade e Raphael de Albuquerque Lima

Quarto árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva

VAR: José Cláudio Rocha Filho