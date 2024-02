O Flamengo irá até Aracaju para enfrentar o Bangu na Arena Batistão, em partida válida pela oitava rodada do Cariocão, às 21h30 desta quinta-feira.

Com a venda do mando de campo por parte do Bangu, este será o quinto em oito jogos do Flamengo no Carioca longe do Rio de Janeiro. Anteriormente, o Rubro-Negro jogou em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal no Rio Grande do Norte, quando enfrentou Nova Iguaçu e Sampaio Côrrea. Houveram também outros dois confrontos na região Norte do país, contra o Audax, em Manaus, e contra a Portuguesa, em Belém.

O Rubro-Negro volta a Arena Batistão após oito anos, a última partida do Fla no estádio foi em 2016, derrota de 1 a 0 para o Confiança no jogo de ida da Primeira fase da Copa do Brasil, entretanto o resultado costuma ser positivo para o Fla, em 18 jogos, foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Mengão vem de vitória diante do Volta Redonda em partida atrasada pela terceira rodada do Carioca, com um time alternativo o Fla venceu no Maracanã por 3 a 0 e colou no líder Fluminense e pode assumir a ponta do campeonato em caso de tropeço do Tricolor no Clássico dos gigantes.

Já o Bangu é o décimo colocado da competição com cinco pontos, estando na frente apenas de Sampaio Corrêa, que possui um e Audax que não pontuou na competição.

O Alvirrubro vem de empate com o mesmo Volta Redonda, tendo sofrido o empate já nos acréscimos da segunda etapa. Mas apesar do resultado negativo o time não corre muito perigo de rebaixamento, tendo em vista que os adversários são inferiores.

Flamengo

foto (Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realiza tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. O atleta Allan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias.

Viña ainda não estreará nessa rodada, o lateral esquerdo uruguaio recém-contratado pelo Mengão foi para Itália acompanhar o nascimento de sua filha.

Provável escalação: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Matheus Gonçalves; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.

Bangu

foto (Foto: Divulgação/ Bangu)

Provável escalação:

Arbitragem

Árbitro:

Assistente 1:

Assistente 2:

VAR: ?