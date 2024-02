Em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Santos se enfrentam em clássico nesta quarta-feira, (14), às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio do Morumbis. O duelo, além da já tradicional rivalidade, ainda traz uma briga direta pelo topo da classificação geral do Paulistão 2024.

O São Paulo, atual líder do Grupo D da competição com 13 pontos, tem a terceira melhor campanha do campeonato até aqui, e com vitória sobre o rival, pode pular para a primeira posição da classificação geral, na qual o Santos ocupa atualmente, com 16 pontos.

Lembrando que o dono da maior pontuação ao fim da primeira fase decide todos os jogos do mata-mata em casa. Por isso, o confronto promete ser agitado.

Com lesão na coxa, Wellington Rato é desfalque para Thiago Carpini

Na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta no último sábado, (10), o meia Wellington Rato precisou ser substituído logo aos 26 minutos do primeiro tempo, sentindo um incômodo na coxa esquerda.

Após exames, foi apontada uma lesão muscular que deixa o jogador afastado dos gramados por tempo indeterminado. Rato, que é líder de assistências da equipe na temporada, com três passes para gol, se junta também aos já lesionados Igor Vinícius, Rafinha, Lucas Moura e Rodrigo Nestor.

Por outro lado, Thiago Carpini terá a disposição o argentino Giuliano Galoppo, que também precisou ser substituído no intervalo da partida contra a Ponte após pancada na coxa esquerda, mas não preocupa e deve ser relacionado. O uruguaio Michel Araújo também está de volta, recuperado de uma amigdalite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Rafael, Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Erick, Luciano e Galoppo; Calleri.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Carille conta com volta de Joaquim e outros titulares para reforçar sua equipe

Vindo de empate por 2 a 2 contra o Mirassol no último domingo, (11), o Peixe conta com a volta de peças importantes para a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille.

Um deles é o zagueiro Joaquim, que está de volta após cumprir suspensão e deve formar a dupla de zaga titular com Gil. Além dele, o lateral Felipe Jonatan, e o atacante argentino Julio Furch também estão recuperados de suas lesões e reforçam time para o clássico.

O meia equatoriano Cazares, ainda com dores no tornozelo direito, deve seguir como ausência. Giuliano também segue de fora, assim como os laterais Souza, Kevyson e Jorge.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Nonato; Otero, Guilherme e Willian (Furch).

Foto: Divulgação/Santos FC

Arbitragem:

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos