Perto de completar 21 anos, Ezequiel ganhou sua primeira grande oportunidade na carreira: jogar o Campeonato Goiano como parte do elenco principal da Aparecidense. Depois de conquistar o título do Cearense Sub-20 pelo Ceará, em 2023, o atacante foi contratado pelo Amazonas e imediatamente emprestado ao Camaleão. Questionado sobre a adaptação ao novo clube, ele garante que foi bem recebido e estabelece como meta avançar de fase no Estadual.

“Estou muito feliz com a oportunidade que estão me dando aqui. Tive algumas chances no profissional ano passado, mas mesclando com jogos e treinos na base. Agora, querendo ou não, é meu primeiro ano 100% como atleta profissional. Estou sendo muito bem recebido, por todos, sem exceção. Comissão técnica, jogadores, treinador, diretoria… a relação é de harmonia no dia a dia. Isso ajuda bastante na hora de se preparar para os jogos mais difíceis”, pontuou.

Na última rodada, a Aparecidense superou o Morrinhos por 3 a 1 e atingiu a 9ª colocação do Campeonato Goiano. Fora, portanto, da zona de classificação para a próxima fase. Ezequiel entrou em campo aos 73 minutos e levou perigo com chutes a gol. A ideia, segundo o jogador, é conquistar a confiança do novo treinador Lúcio Flávio.

“Agora que o nosso comandante mudou, sei que, mais do que nunca, é preciso mostrar serviço e aproveitar cada minuto em campo para ganhar espaço no time titular. O nosso grupo de jogadores é muito unido, todos se ajudam de alguma forma. Apenas 11 começam o jogo, mas cada um dá a sua contribuição conforme as oportunidades aparecem”, destacou Ezequiel.