Cria da base do Brasil de Pelotas, Marcelo de apenas 23 anos tem adquirindo boas experiências na sua curta carreira até o momento. No primeiro ano entre os profissionais, em 2019, o jogador fez apenas dois jogos pela equipe pelo Farroupilha, ajudando a equipe na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Nos próximos dois anos, teve uma sequência boa, contabilizando uma 25 partidas. Com boas atuações, Marcelo se transferiu para o sub-23 do Fortaleza, ano passado retornou ao Brasil e este ano foi um dos reforços do Novorizontino. O clube paulista investiu em diversos jogadores renomados, tais como Danilo Barcelos, Lucca, Jordi, entre outros. Marcelo comentou sobre como é estar no dia a dia com esses atletas.

“É muito bom dividir o vestiário com jogadores assim, é bom também para meu crescimento profissional. São pessoas que passaram pelo alto nível do futebol e que ajudam muito no crescimento de todos, ainda mais com Jordi que trabalho mais diretamente e os outros goleiros. Vai ser um ano muito bom e com muita aprendizagem com cada um deles”, ponderou.

Questionado sobre as chances de classificação do Novorizontino no Paulistão e sobre o atual preparador de goleiros, Marcelo não ficou em cima do muro. Colocou como objetivo a vaga nas oitavas e também rasgou elogios ao Kadu.

“Nós trabalhamos com metas aqui e a primeira já foi alcançada, agora vamos focar total na classificação, sabemos que é muito difícil o campeonato mas temos um elenco muito bom e sabemos da nossa força, trabalhamos muito todos os dias dando nosso máximo para alcançar mais uma meta. Sobre o Kadu, é um grande ser humano e um grande treinador de goleiro, tem uma forma de trabalhar que é muito intensa e isso é bom, ainda mais trabalhando com grandes goleiros e temos uma convivência muito boa, vai ser um ano que vamos evoluir muito e juntos vamos alcançar tudo o que temos de metas para esse ano”, concluiu.