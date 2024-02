Hoje (14), o Volta Redonda perdeu para o Botafogo por 3 a 0 em casa, pela 8° rodada do Campeonato Carioca.

Primeiro tempo truncado

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo não se intimidou e começou a partida indo para cima do Volta Redonda, aos 8 minutos, Savarino cobrou o escanteio na área, o zagueiro Bastos subiu mais alto que todo mundo, cabeçou para o fundo das redes e abriu o placar para o Glorioso. Aos 12 minutos foi a vez do Volta Redonda responder, o Sanchez levantou ela na área, Vinicius Moura finalizou entre dois marcadores, mas o Gatito consegue fazer a uma boa defesa, na sobra ítalo ajeita e o Robinho finalizou por cima do gol. Aos 18 minutos, o Botafogo teve outra boa chance, Eduardo recebeu um belo lançamento longo, conseguiu um belo domino e finalizou por cobertura sobre o goleiro Paulo Henrique mas a bola acaba indo para fora. Aos 21 minutos, o Savarino amplia o placar para o Fogão, após belo levantamento de Hugo na área, o atacante do Glorioso domina com tranquilidade, finaliza rasteiro, a bola desvia e tira todas as chances de defesa do Paulo Henrique. Aos 30 minutos, o Volta Redonda tentou responder, Marlon Freitas fez falta na entrada da área, a cobrança foi feita com categoria mas o Gatito conseguiu fazer uma boa defesa. Aos 36 minutos, o Botafogo chegou com o Tchê Tchê, o volante finalizou forte de fora da área mas Paulo Henrique defende em dois tempos.

Segundo tempo com duas expulsões

O segundo tempo começou com o Volta Redonda indo para cima, logo no primeiro minuto após o Tchê Tchê cometer uma falta em Bruno Barra na entrada da área, Sanchez cobrou forte, rasteiro mas a bola desvia na barreira e vai pra fora, no escanteio MV cobrou na área mas Tiquinho Soares tirou de cabeça. Aos 8 minutos, o Volta Redonda seguiu pressionando, Matteo Ponte fez uma falta dura em Cristiano, na cobrança da falta, MV tirou da barreira, buscou o canto mas o Gatito se estica e faz uma bela defesa. Aos 10 minutos, o Luiz Henrique cai dentro da área, o Juiz marca penalidade, mas revisa no var e manda o jogo seguir. Aos 17 minutos, Matteo Ponte conduz a bola da lateral para o meio, toca em Tiquinho Soares, que limpou a marcação, finaliza rasteiro, mas a bola vai para fora. Aos 21 minutos, o Volta Redonda responde com Léo Silva, ele finalizou forte e com perigo, mas o Gatito conseguiu uma ótima defesa. Aos 25 minutos, o Volta chegou novamente com perigo, Sanchez domina de peito, finaliza com a perna direita e o Gatito faz a defesa. Aos 36 minutos, após entrar no lugar de Luiz Henrique, que saiu sentido dores, Janderson vira centroavante, finaliza mas Paulo Henrique faz boa defesa. Aos 41 minutos, Júnior Santos faz o terceiro para o Glorioso e sacramenta a vitória, após falha defensiva, o atacante roubou a bola e finalizou tirando do goleiro marcando um golaço. Já nos acréscimos teve um principio de confusão, após Janderson fazer uma falta em MV, os jogadores do Volta Redonda se desentenderam com o atacante do Glorioso, que foi expulso logo em seguida, a arbitragem também expulso Bruno Barra que já tinha um cartão amarelo.

Classificação e próximos jogos

Após esta vitória, o Botafogo vai a 14 pontos e ganha duas posições na tabela e dorme em 4° lugar no Carioca. O Fogão volta a campo no próximo domingo (18) no clássico contra o Vasco, a bola rola às 16h (horário de Brasília) no Nilton Santos.

Já o Volta Redonda segue em 9° lugar, com apenas 8 pontos. O time volta a campo também no domingo (18), às 18h10 (horário de Brasília), no General Raulino de Oliveira.