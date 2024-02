A noite dessa quarta-feira (18) foi de clássico carioca no Maracanã. Fluminense e Vasco protagonizaram o clássico dos gigantes, que terminou em 0 a 0. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e foi decisiva para a tabela do estadual.

Antagonismo tático

A principal marca do confronto fica sendo o antagonismo entre as táticas utilizadas pelas duas equipes. Fluminense, comandado por Fernando Diniz, optou pelo jogo de posse, enquanto o Vasco, comandado por Ramón Díaz, optou pelo jogo agressivo, de ocupação de espaços.

Cada uma das táticas funcionou muito bem, o diferencial foram as boas atuações das defesas. Vasco, com um trio de zaga, montou uma verdadeira muralha, mas ainda contou com boas defesas de Léo Jardim para evitar o pior. Já o Fluminense deixou sua defesa mais exposta, mas muito bem postada, fazendo com que Fábio mal fosse acionado durante a partida.

Partida de muitos cartões

A partida também fica marcada pelo excesso de faltas, muitas delas gerando cartões. Tivemos três expulsos com Fernando Diniz, Gary Medel e Thiago Santos. Também tivemos muitos amareados, com Vegetti, Ganso, Zé Gabriel, João Victor, André, Jhon Arias e Payet.

Como fica a tabela

Com o empate, Vasco vai aos 13 pontos, enquanto Fluminense vai aos 18. Vasco termina a rodada na quinta colocação, enquanto o Fluminense se garante matematicamente na liderança, podendo ser ultrapassado pelo Flamengo em saldo de gols.

Próximos compromissos

Vasco volta a campo no próximo domingo (18), diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Já o Fluminense volta a campo no próximo sábado (17), diante do Madureira, no Maracanã.