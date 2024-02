A equipe do Sampaio Corrêa, estreante na Série A do Campeonato Carioca, conquistou sua primeira vitória na história da competição na última quarta-feira (14), em confronto válido pela oitava rodada. Peça-chave no resultado, o atacante Max falou sobre ter marcado o gol que abriu o placar.

“Feliz por voltar a marcar e muito mais feliz pela vitória. Foi nossa primeira vitória na competição. Vínhamos jogando bem e merecíamos isso. Com certeza essa vitória vai nos dar um gás para buscar o algo a mais dentro da competição”, contou.

Esse foi o segundo gol marcado pelo atacante de 21 anos no campeonato, em oito jogos, sendo cinco como titular. O Sampaio é o penúltimo colocado com quatro pontos, dez atrás do Botafogo, primeira equipe dentro do G4. O time volta a entrar em campo na próxima terça-feira (20), para enfrentar o Bangu. Max também falou sobre a experiência de disputar pela primeira vez a elite do futebol estadual.

“A experiência está sendo incrível. Poder jogar pela primeira vez a elite do futebol carioca junto com o Sampaio Corrêa é gratificante. É um campeonato com grandes jogadores do nosso cenário brasileiro”, finalizou.