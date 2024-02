Como explicar o futebol? Como explicar que o América-MG, clube que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, é dono de melhor campanha com 86% de aproveitamento no Campeonato Mineiro.

Competição essa, que é um dos campeonatos estaduais mais fortes do país e conta com clubes como o Atlético-MG e Cruzeiro, que estão na elite do futebol brasileiro.

Não para por aí, quem diria que o Coelho venceria o Cabuloso por 0 a 2 fora de casa, com o Mineirão lotado, sendo predominante a maior parte do jogo? Pois é, é por essas e outras que esse esporte é tão fascinante...

Em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a importância da vitória em prol da liderança na classificação geral, Cauan de Almeida aproveitou o gancho da pergunta, para acrescentar que acredita que o América-MG está no caminho certo para reencontrar o caminho das glórias.

"A nossa equipe tem esse padrão de comportamento, como eu falei desde a primeira entrevista coletiva, nós teríamos um valor muito forte de recuperar a essência do América, e essa é a essência do América nos anos vencedores. É uma equipe agressiva, que pressiona, é uma equipe que quando tem a bola tem coragem de jogar. Então, hoje eles tiveram consistência, é a palavra que a gente tem usado, nos últimos jogos foi assim também. Aí o mérito do trabalho é todo dos jogadores porque, a partir do momento que eles se comprometem com a ideia que não é uma ideia gostosa de fazer, porque sim, a gente exige muito durante a semana, temos um ritmo muito forte no treinamento, então estamos muito orgulhosos com a vitória.

É muito importante esse resultado pra nós no objetivo de classificação geral, foi um passo dado mas ainda existem mais passos a serem dados, então a gente está trabalhando no mineiro, jogo a jogo, e essa vitória foi muito importante para nós"