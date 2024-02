Na noite desta quinta-feira, no Canindé, Portuguesa e Água Santa terminaram empatados em 1 a 1, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, em um jogo marcado por polêmicas e confusões. Com isso, a Lusa continua na zona de rebaixamento da competição. Enquanto o Água Santa briga ponto a ponto no grupo B, que conta com Palmeiras, Ponte Preta e Guarani.

Lusa começa na frente

A Portuguesa conseguiu abrir o placar muito cedo, logo aos cinco minutos. O responsável pelo primeiro gol da partida foi o zagueiro Patrick, que subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte, após cobrança de escanteio de Eduardo Diniz. O time comandado por Pintado seguiu apostando na bola aérea e dando trabalho à defesa do Água Santa, que não conseguia prender a bola no ataque.

No final da primeira etapa o clima esquentou na partida, os jogadores reclamaram de uma falta de ‘fair play’ e trocaram empurrões antes do intervalo. Mesmo após o apito do juiz, o clima seguiu pesado, envolvendo até mesmo as comissões técnicas das equipes.

Mudança de cenário na segunda etapa

Nos 45 minutos finais o jogo mudou de panorama. O Água Santa voltou com uma postura diferente, quando apostava fortemente nas bolas paradas e aéreas. Aos 22 minutos, o atacante Bruno Mezenga se antecipou à marcação e apareceu para surpreender Thomazella, o atacante cabeceou e a bola encobriu o goleiro adversário, parando só no fundo das redes.

Depois do gol de empate as equipes se limitaram somente a um estilo de jogo, o aéreo de bolas paradas, isso fez com que o jogo ficasse pouco dinâmico e animador. A Lusa até teve algumas chances, mas não converteu em bolas na rede. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Como fica?

A Portuguesa terminou a rodada oito na vice-lanterna da competição, com quatro pontos somados. Enquanto o Água Santa somou 11 pontos, se mantendo na terceira posição do grupo B, um ponto atrás da Ponte Preta.

Próximos compromissos

A Portuguesa volta a campo no próximo domingo (18), num duelo direto contra o Guarani, às 18h (de Brasília), no Canindé. Já o Água Santa recebe a Inter de Limeira também no domingo, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas. Os dois jogos são válidos pela nona rodada do Campeonato Paulista.