Neste sábado (17) Mirassol e Botafogo-SP se enfrentam pela nona rodada do Paulistão no Campos Maia, às 18h.

Por um lado, o Mirassol que busca o G2 do grupo C para poder alcançar o mata-mata, tendo apenas dois pontos de diferença para o segundo colocado.

Por outro lado, o Botafogo-SP quer tentar voltar ao campeonato e avançar para próxima fase da competição, mas terá que depender dos resultados dos adversários do grupo D.

Como chega o Mirassol

O Mirassol atualmente é o terceiro colocado do grupo C com 11 pontos, sendo eles vindos de 2 vitórias e 5 empates, sofrendo apenas uma derrota.

O Terror do interior tem o melhor ataque da competição com 14 gols marcados, mas também tem uma das defesas mais vazadas de todo o campeonato, sofrendo 10 gols nessas últimas oito partidas.

A última partida do Mira foi contra o Ituano que finalizou em 1 a 1, com gol sofrido de Isaque nos acréscimos. Mesmo com um jogo apertado, o Leão apresentou o maior domínio da partida fora de casa e deve ser um adversário perigoso agora com o jogo em casa.

O time do treinador Mozart agora conta com a volta do lateral Rodrigo Ferreira e Luiz Otávio deverá jogar normalmente após pancada na coxa que forçou uma saída mais precoce do jogo no jogo contra o Ituano.

Provável escalação: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Gazal e Warley; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre.

Como vem o Botafogo-SP

O Botafogo-SP se encontra em último colocado do grupo D acumulando 8 pontos com apenas 2 vitórias e 4 empates.

A Pantera possui um o segundo pior ataque de toda competição com apenas 4 gols, perdendo apenas para o Ituano que marcou apenas 2 gols. Em relação a defesa, são 11 gols sofridos até agora, também sendo uma das defesas mais fracas do campeonato.

A última partida do Fogão foi contra o Corinthians, jogo em que o Timão atropelou o time de Ribeirão Preto por 4 a 1 em sua própria casa.

O português Paulo Gomes deverá seguir o sistema de rodízio que tem usado durante o torneio, mesmo com o baixo rendimento que a equipe vem proporcionado. A únicas escolhas que não estarão disponíveis são Matheus Barbosa que está machucado e Wallison que está suspenso.

Provável escalação: João Carlos; Lucas Dias, Schappo e Fábio Sanches; Thassio (Emerson Negueba), Carlos Manuel, Leandro Maciel e Jean Victor (Patrick Brey); Douglas Baggio, Tiago Alves e Alex Sandro.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Luis Marques e Alex Alexandrino

Quarto árbitro: João César Ferreira da Silva Jr.

VAR: Adriano de Assis Miranda