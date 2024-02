Após o empate com o Guarani, por 2 a 2, o Ramalhão deu continuidade aos trabalhos para a sequência do Paulistão. A novidade no treinamento desta sexta-feira (16/02) ficou por conta de dois atletas que foram integrados ao elenco profissional, iniciando assim o processo de promoção da base.

O goleiro Renan e o zagueiro Henrique Cayres, que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foram integrados para os treinamentos e passarão a integrar o grupo no Campeonato Paulista.

Foto: Divulgação / Santo André

Ambos foram titulares da campanha do Ramalhão na Copinha e chamaram bastante atenção do técnico Márcio Fernandes durante os treinamentos com o time profissional.

Foto: Divulgação / Santo André

O executivo de futebol, Marco Gama, falou sobre este processo: ‘Nós temos um processo de integração que já está consolidado. Observamos e acompanhamos a evolução dos atletas dentro e fora de campo. A princípio, integraremos o Renan e Henrique Cayres, mas o processo de observação continua e mais jogadores da base devem se juntar ao elenco profissional ao longo da temporada’, afirmou o dirigente.

Nesta temporada, Henrique Cayres ainda não havia treinado com o grupo, mas já integrou o time principal na série D do Campeonato Brasileiro, em 2022. Na ocasião, o zagueiro disputou cinco jogos (Pérolas Negras, São Bernardo, Oeste, Cianorte e Paraná). Já o goleiro Renan vinha participando das atividades com o elenco principal desde o início de fevereiro.

O Santo André enfrenta o São Bernardo nesta segunda-feira (19/02), às 19h, no Estádio Primeiro de Maio. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da Cazé TV e Paulistão Play.