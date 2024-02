Água Santa e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (18), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá início às 20h (horário de Brasília) e terá como palco o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Água Santa não poderá jogar em Diadema em seu estádio, Arena Inamar, em decorrência do veto da Federação Paulista pelas péssimas condições do gramado, mandando assim o jogo para Campinas.

ÁGUA SANTA EM BUSCA DA VAGA NO MATA MATA

O Netuno, atualmente terceiro colocado do grupo B, chega à nona rodada do estadual precisando encaminhar sua vaga para o mata-mata. Em oito partidas disputadas até aqui, a equipe de Diadema possui 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, totalizando 11 pontos no campeonato. A equipe está 2 pontos atrás da Ponte Preta, segunda colocada, e que somente empatou em casa frente ao Ituano, possibilitando à Água Santa, caso vença, uma passagem à segunda colocação, e também ficar cada vez mais próxima da vaga na próxima fase do estadual.

Provável escalação: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Jonnathann, Walber, Alex Silva; Thiaguinho, Léo Sena e Rafel Oller; Keké, Bruno Mezenga e Jael. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques: Igor Henrique, Luan Dias, Ronald e Bruno Xavier (suspensos).

INTER DE LIMEIRA COM CHANCES DE SER LÍDER

​​​​​​​O leão da paulista chega embalado para o confronto em Campinas, com uma sequência de quatro vitórias seguidas no estadual. A equipe de Limeira atualmente está na terceira colocação do grupo C, e totaliza 13 pontos conquistados. Em sete partidas, são 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, além de possuir duas partidas a menos que os demais times do seu grupo. A Inter tem chances de buscar a liderança ainda nesta rodada, já que está apenas dois pontos atrás do líder RB Bragantino, e com uma possível vitória conseguiria assumir a liderança.

Provável escalação: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha; Éverton Brito, Andrew e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

Desfalques: Sem desfalques para a partida.

ARBITRAGEM

​​​​​​​Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Quarto árbitro: João Cesár Ferreira da Silva Júnior

VAR: Marcio Henrique de Gois​​​​​​​​​​​​​​