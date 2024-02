Na noite deste domingo (18), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista,, o Palmeiras encara o Corinthians, na Arena Barueri, às 18h. O derby pode definir o caminho dos dois times, que buscam a classificação para a próxima fase.

O Verdão chega de duas vitórias e um empate. No dia 8, venceu o Ituano por 2 a 0, jogando na Arena Barueri. Já na segunda-feira (12), empatou em 1 a 1, com o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel. E na última quinta-feira (15), derrotou o São Bernardo, por 1 a 0, fora de casa O time é líder do grupo B, com 17 pontos.

O timão vem de duas vitórias e uma derrota. No dia 7, perdeu para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Já no domingo (11), venceu a Portuguesa, por 2 a 0, na Neo Química Arena. E na última quarta-feira (14), derrotou o Botafogo-SP, por 4 a 1, fora de casa. A equipe ocupa a lanterna do grupo C, com nove pontos.

O time alviverde busca manter sua invencibilidade desde 2021 na fase de grupos do Paulistão e garantir a classificação para próxima fase. Já o Corinthians busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento e tentar subir até a área de classificação, para o mata-mata.

O retrospecto entre os clubes nos últimos cinco confrontos é favorável ao lado verde, que venceu três e empatou duas vezes com o rival. O último duelo ocorreu no segundo turno do Brasileirão de 2023, terminando empatado em 0 a 0, na Neo Química Arena.

Palmeiras

O comandante alviverde não conta com Mayke, Bruno Rodrigues e Dudu, que estão lesionados. O lado positivo, é que Raphael Veiga voltará a ficar à disposição após ser desfalque por conta de uma conjuntivite.

Corinthians

Pedro Raul, Paulinho, Ruan Oliveira e Diego Palácios são baixas por lesão. Já Maycon é dúvida para o clássico, por desconforto muscular. Enquanto Fagner e Raul Gustavo voltam a ficar a disposição do treinador, após cumprirem suspensão.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Gómez, Luan (Aníbal Moreno) e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz dos Santos