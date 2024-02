Após marcar os dois gols que garantiram a vitória do Cruzmaltino por 4 a 2 sobre o Botafogo no clássico da amizade, Vegetti se diz contente em colaborar com a equipe e que o gol é resultado do trabalho.

"Contente, como sempre trabalhando para a equipe, fazendo gols e seguir ganhando, ficar tranquilo e seguir trabalhando", disse o Pirata.

O argentino citou também o clássico anterior diante do Flamengo, quando viu duas finalizações negadas na linha do gol. "Contra o Flamengo tinham dois na linha e nenhum goleiro, tenho que seguir trabalhando para chegar no jogo e me entregar ao máximo, hoje fiz o gol, a equipe ganhou e saio daqui muito contente", disse o argentino.

Os gols do argentino foram importantes para o Vasco vencer a partida e chegar na terceira colocação do campeonato, momentaneamente classificado para a semifinal do Carioca. Os gols colocaram um fim no jejum do jogador que não marcava desde novembro de 2023, além de ser importante para o jogador adquirir confiança e seguir jogando bem.

Polêmicas com arbitragem

O Vasco vem na bronca com a arbitragem desde o inicio da competição, o tema inclusive foi debate na semana que antecedeu o clássico, o Vasco solicitou um árbitro FIFA e de fora do Rio de Janeiro, entretanto, a FERJ não acatou o pedido. O árbitro da partida foi definido em reunião entre o Botafogo e a FERJ na última sexta-feira (16), o Vasco não enviou representantes para reunião e não participou da decisão de escolha de Wagner do Nascimento Magalhães.

"Está claro que a equipe vai lutar pelo campeonato, com o Bangu merecemos ganhar, com Flamengo merecemos ganhar, com Fluminense merecemos ganhar, a equipe sempre se entregou ao máximo e hoje nós mostramos", disse Vegetti sobre as polêmicas de arbitragem.

Piton agradece o momento e ressalta a importância da vitória

A vitória no clássico foi de sua importância para o Vasco, e o lateral foi o autor do gol da virada do Cruzmaltino. "Agradecer pelo momento que estou vivendo, o jogo de hoje foi uma vitória muito importante, e fazer mais um gol com essa camisa é um momento de muito orgulho", disse o lateral esquerdo do Vasco.

(Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O jogador atuou bem em mais uma partida do Vasco no ano, vale ressaltar a qualidade do lateral, que há pouco tempo atrás foi pré-convocado pela seleção italiana.

O lateral esquerdo é uma das peças chaves no time de Ramon Diaz, sendo muito importante taticamente e considerado por muitos o melhor jogador da equipe.

O jogador havia anunciado nesta semana a gravidez de sua esposa, a quem o gol foi dedicado, na entrevista o jogador aproveitou para falar sobre a notícia. "Como você falou, essa semana eu anunciei, se Deus quiser vai nascer bem e dar tudo certo.", disse Lucas Piton.