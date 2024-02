Em clássico disputado neste domingo (18), o Botafogo foi derrotado pelo Vasco com o placar de 4 a 2 em pleno Estádio Nilton Santos. O resultado complicou bastante a luta do alvinegro carioca por uma das quatro vagas nas semifinais do Campeonato Carioca após nove rodadas da Taça Guanabara.

O Botafogo precisa obter vitórias diante do Audax no dia 24 de fevereiro e no clássico contra o Fluminense na rodada final do estadual para seguir mantendo aspirações de ocupar uma das quatro vagas do G-4, atualmente ocupados por Fluminense, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu.

Após a derrota, o zagueiro Alexander Barboza deu uma declaração forte na beira do campo em entrevista ao Canal GOAT falando sobre o sentimento de derrota que estava consumindo o elenco nas vésperas de um confronto decisivo pela segunda fase da Conmebol Libertadores.

"É uma derrota que tem que doer, é um sentimento muito ruim perder um clássico. Essa dor tem que sentir hoje e a partir de amanhã pensar na Libertadores. Tratar de esquecer logo o que aconteceu nesse jogo. Fizemos coisas boas, seguramente, mas também muitas coisas ruins. Lamentavelmente, terminamos perdemos na nossa casa."

O problema mental de 2023 segue ativo

Além de falar sobre o sentimento de derrota, Alexander Barboza também admitiu que o Botafogo entrou com uma intensidade abaixo no segundo tempo, quando precisou de apenas 40 segundos para sofrer a virada do Vasco. O gol precoce influenciou psicologicamente na concentração dos jogadores alvinegros, que apresentaram uma forte queda de desempenho após um primeiro tempo de alto nível.

"Entramos dormindo na realidade, deram a saída e fizeram o gol. São coisas que não podem acontecer, principalmente nesses jogos. Mas é futebol, tem que trabalhar, corrigir e focar no que vem pela frente, que é a Libertadores. Não há tempo para lamentações."

Sob comando do técnico Tiago Nunes, o Botafogo precisará superar essas questões no duelo diante do Aurora nesta quarta-feira, a partir das 21h30 pelo horário de Brasília, no Estádio Félix Capriles.