Neste sábado (17), a equipe sub-20 B do Flamengo viajou para Rabat, no Marrocos, para a disputa do Torneio Internacional, sob comando do técnico Raphael Bahia. Esta será a primeira competição dele no comando da equipe desde que foi promovido ao sub-20 de forma definitiva, pós-copinha)

Além do Rubro-Negro, que participa do Torneio Internacional pela primeira vez na história, a competição também conta com importantes equipes como como Liverpool-ING, Sevilla-ESP, FC Copenhagen-DIN, Ajax-HOL, Braga-POR e Galatasaray-TUR. Além de outras mundo a fora. Ao todo, são clubes de 11 países, sendo 7 da Europa, 2 da África e um da Ásia, além do Mengão.

O técnico Raphael Bahia falou sobre a primeira experiência internacional de 2024 no comando da equipe Sub-20B do Flamengo:

"Expectativa muito boa. É a primeira viagem internacional do ano. A gente sabe que vai enfrentar equipes internacionais com mais tempo de trabalho do que nós. Mas esperamos fazer uma boa competição, e quem sabe pode trazer o primeiro titulo do futebol de base do Flamengo em 2024." - disse o treinador do Sub-20B.

Os compromissos do Flamengo no Marrocos

Depois de um início de temporada intenso em 2024, dividindo as atenções entre a Copinha e o profissional com o Campeonato Carioca, os Garotos do Ninho buscam o primeiro título internacional do ano. A estreia será contra os anfitriões, o Faith Union, na terça-feira (20). O Flamengo está no Grupo C, que também conta com o Copenhagen, da Dinamarca.

Confira a tabela dos Garotos do Ninho no Marrocos:

Flamengo x Faith Union-MAR, terça (20);

Flamengo x Copenhagen-DIN, quarta (20).

Os jogos não tiveram horário divulgado. O tempo de jogo será de 25 minutos cada etapa, com 10 minutos de intervalo. A final está prevista para sexta-feira (23).