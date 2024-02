O Amazonas conquistou na última sexta-feira uma vaga na final do turno do Campeonato Amazonense ao vencer o duelo diante do Nacional por 2 a 1. O gol da classificação foi marcado por Sassá após cruzamento perfeito de Patric. Foi a terceira assistência do lateral-direito nesta temporada e ele é o líder do quesito no elenco.

Patric sabe que a função inicial de um lateral é ajudar na parte defensiva, mas ele não esconde a felicidade de contribuir também ofensivamente.

“Sempre fui um lateral que gostei de atacar. Logicamente, sei das obrigações defensivas, mas procuro chegar com força na frente e fico feliz de ter dado minha terceira assistência para gol em 2024 e ser o líder desse quesito no Amazonas. Trabalho com metas coletivas e individuais. E um dos objetivos individuais é ter 15 assistências nesta temporada”, confessou o camisa 2 da Onça-Pintada.

Sem muito tempo para comemorar a classificação para a final do turno do estadual, o Amazonas já se encontra no Amapá, onde na próxima quarta-feira, às 20h30, estreia na Copa do Brasil diante do Independente. Depois, no próximo domingo, às 18h, fará a decisão do turno do Campeonato Amazonense contra o São Raimundo.

“Sem dúvida essa será a semana mais importante até então do ano. Sabemos o que representa hoje para um clube disputar a Copa do Brasil e queremos mostrar os motivos que fazem do Amazonas ser umas das 40 principais forças do futebol brasileiro. E, logicamente, queremos buscar o nosso primeiro título da temporada no próximo domingo. O nosso jogo coletivo tem evoluído a cada partida graças ao sistema global utilizado pelo Luizinho Vieira. O nosso time está confiante para ter uma semana com grandes resultados”, finalizou Patric.