Na noite desta segunda-feira, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo venceu o Santo André, por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio. No clássico do ABC, o Bernô marcou no apagar das luzes, com gol de aos 45 do segundo tempo. Com a vitória, o São Bernardo ultrapassou o São Paulo, no grupo C, e ao mesmo tempo, afundou o Ramalhão na lanterna do Paulistão.

Jogo movimentado

O jogo começou muito movimentado e dinâmico, com chances para ambas equipes. Porém, nenhum dos times conseguiu tirar o 0 do placar na primeira etapa. O lance que viria mudar a partida aconteceu ainda aos 23 minutos, Júnior Caiçara - voltando de suspensão por vermelho - foi expulso mais uma vez e desfalcou a equipe para o resto da partida.

Logo após a expulsão, já foi possível observar o amplo domínio do time da casa. Ao mesmo tempo, ficou visível a retranca dos visitantes. O Bernô tentou, mas esbarrava na defesa do Ramalhão, com isso, os times foram para o vestiário sem balançar as redes.

Gol salvador no apagar das luzes

No segundo tempo se esperava muitas ações do time da casa, mas devido a forte retranca dos visitantes, o jogo foi perdendo a intensidade e a dinâmica.

O Bernô só conseguiu furar a defesa do Santo André aos 45 minutos da segunda etapa, com o zagueiro Helder. O atleta aproveitou o cruzamento de Davi Gabriel e cabeceou sem chances para o goleiro.

Como fica

Com a vitória o São Bernardo chegou aos 15 pontos e ultrapassou o São Paulo no grupo C, porém tem um jogo a mais que o Tricolor Paulista. O Santo André segue como único time do campeonato que ainda não venceu. Em nove jogos, foram quatro empates e cinco derrotas. O Ramalhão continua na lanterna da competição, com quatro pontos.

Próximos compromissos

No próximo domingo (25), o São Bernardo visita o Santos, no Estádio do Morumbis, às 11h (de Brasília). Enquanto o Santo André recebe a Inter de Limeira, no estádio Brunão, no sábado (24), às 18h (de Brasília).