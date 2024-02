O futebol é uma das modalidades esportivas favoritas em todo o mundo. É curioso verificar que este interesse e popularidade é intercontinental, com os europeus atentos ao Brasileirão e os brasileiros com o olho na Champions. A modalidade atravessa gerações e povos, com um interesse único e genuíno.

E foi para esse público fiel das grandes partidas de futebol que nós preparamos um calendário com os próximos grandes jogos de futebol, para que não perca um passe, um gol ou um lance.

Olimpíadas 2024

Não são dedicadas em exclusivo ao futebol, mas a modalidade está entre as 45 disciplinas das Olimpíadas que, neste ano vão acontecer em Paris, França, de 26 de julho a 11 de agosto.

No torneio de futebol masculino, depois das seleções da CONMEBOL terem disputado o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23, foram definidas duas seleções da América do Sul, a Argentina e o Paraguai. A Argentina derrotou o Brasil, segurando uma das duas vagas disponíveis e deixando o atual bicampeão de fora do evento.

Copa América 2024

A Copa América 2024, vai acontecer de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. Com organização conjunta da CONMEBOL e da CONCACAF, participam, na Copa América, as dez seleções da CONMEBOL e seis equipes da CONCACAF.

Os jogos vão acontecer em 14 estádios diferentes, de 13 cidades do território norte-americano. Desta vez, o Brasil não ficou de3 fora e fará sua estreia no dia 21 de junho, no SoFI Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

Euro 2024

A Alemanha é o país anfitrião do Euro 2024. A prova começa no dia 14 de junho e termina no dia 14 de julho e vai reunir 24 seleções, sendo seis grupos (Grupo A ao Grupo F), com quatro representantes em cada grupo.

Campeonato Brasileiro 2024

A prova começa no dia 14 de abril, sendo que este ano haverá um jogo inaugural que será realizado no dia 13 de abril de 2024, em local a ser definido.

Os 20 participantes do Brasileirão este ano são:

● Palmeiras

● Atlético-MG

● Flamengo

● Grêmio

● Botafogo

● Red Bull Bragantino

● Fluminense

● Athletico-PR

● Internacional

● Fortaleza

● São Paulo

● Cuiabá

● Corinthians

● Cruzeiro

● Vasco

● Bahia

● Vitória

● Juventude

● Criciúma

● Atlético-GO

Ao longo de 38 rodadas, estes 20 clubes irão disputar o título de campeão, para tentar destronar o campeão do ano passado e o maior vitorioso em número de títulos, o Palmeiras, que tem 12 taças.

Copa do Brasil 2024

Um dos torneios mais democráticos do mundo e de maior premiação, a Copa do Brasil 2024 começa no dia 21 de fevereiro e vai até 10 de novembro, reunindo 92 clubes das séries A a D e de todas as regiões do país. Este ano, o campeão do torneio acumulará, caso jogue desde a primeira fase, um total de R$ 96,39 milhões.

Copa Conmebol Libertadores 2024

A 65ª ediçao da Copa Libertadores Conmebol 2024 se inicia no dia 2 de abril e vai reunir 47 equipes das 10 federações filiadas. A final da Libertadores 2024 acontece em 30 de novembro, em Buenos Aires. O Brasil tem 11 times que já foram campeões da América: Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo com 3 títulos cada; Cruzeiro e Internacional tem dois títulos, e Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Vasco ganharam uma vez.

As Grandes Finais europeias

A final da Liga Europa da UEFA está agendada para o dia 22 de maio. A final da Liga Conferência Europa da UEFA acontece no dia 29 de maio. A grande final da Liga dos Campeões da UEFA acontece em 1º de junho.

2024 é um ano repleto de grandes partidas de futebol, com um leque de provas acontecendo, um pouco por todo o mundo.