Ao longo dos seus 128 anos de história, o Flamengo protagonizou alguns dos maiores momentos do futebol brasileiro. Ao todo, o rubro negro tem em seu currículo 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, 4 títulos da Copa do Brasil e dezenas de outros troféus em competições nacionais e internacionais.

Uma trajetória tão rica merece ser homenageada, especialmente quando temos imagens de momentos especiais do Flamengo disponíveis. Isso pode ser feito pelos próprios torcedores, levando em conta o alcance que as redes sociais dão para trabalhos audiovisuais sobre o time do coração.

Nesse texto nós vamos ajudar você e outros torcedores do rubro negro a fazer vídeos emocionantes usando o CapCut Online, um serviço de edição de produções audiovisuais. Funcionando de forma 100% gratuita e na internet, os recursos do serviço são indicados para pessoas com e sem experiência.

Quais são as melhores ferramentas do CapCut Online?

É impossível falar sobre o CapCut Online sem citar algumas das suas principais ferramentas, as quais serão úteis quando explorarmos o passo a passo sobre como editar um vídeo, no tópico abaixo.

Embora o serviço conte com recursos de edição de imagem, as que nos interessam são aquelas outras.

O compressor de vídeo do CapCut Online, por exemplo, merece destaque. Ele serve para que usuários enviem materiais em um formato X (como MP4, AVI, MOV e MKV) e os exportem com uma extensão Y. Isso é feito sem que exista perda de qualidade, sendo possível, inclusive, aprimorar as imagens.

Outra ferramenta que merece atenção é o removedor de fundo de vídeo. O recurso utiliza inteligências artificiais para reconhecer pessoas, objetos e backgrounds e eliminar somente este último item.

A funcionalidade é extremamente útil para uma série de tarefas de edição na internet.

Como fazer um vídeo com os melhores momentos do Flamengo em 5 passos!

Entendidas quais são as principais ferramentas do editor de vídeo CapCut Online, vamos agora ensiná-lo a utilizar todas elas. Não existe qualquer problema de compatibilidade aqui, de modo que você pode cumprir a tarefa de qualquer navegador, em computadores com todos os sistemas operacionais.

1 – Baixe arquivos no seu computador

Um vídeo com os melhores momentos do Flamengo deve contar com partes de múltiplos outros, o que pede que baixe arquivos e salve-os no computador. Mesmo que esteja usando materiais gravados por você, será necessário tê-los na máquina onde acessará o CapCut Online para fazer as edições.

Apesar disso, você não precisa se preocupar com formatos, já que o CapCut Online é compatível com todas as principais extensões de vídeo, como aquelas mencionadas alguns parágrafos acima. Caso o seu material esteja salvo na nuvem, basta que baixe e o mantenha em uma pasta que possa acessar.

2 – Realize um cadastro ou faça login

Para quem não está usando o CapCut Online pela primeira vez, tudo o que precisa fazer é clicar no botão “login”, na parte superior da janela. Se, por outro lado, você for novo na plataforma, é preciso que faça um cadastro antes de começar a utilizar as funcionalidades e exportar o seu vídeo do clube.

Para fazer um cadastro, você deverá colocar um e-mail válido e então confirmá-lo quando o CapCut enviar uma mensagem. Além de ser um pré-requisito, essa etapa também é útil para que os projetos sejam salvos e possa retomá-los posteriormente, evitando enviar o mesmo vídeo várias vezes.

3 – Inicie um novo projeto e envie os vídeos

Na página inicial do CapCut Online, você deverá começar um novo projeto, clicando no botão do lado esquerdo da tela. Uma nova aba será aberta, com a linha do tempo vazia e diversas ferramentas em colunas dos dois lados. Para começar a editar, é necessário que envie os vídeos do computador.

Clique no botão no centro da tela ou arraste os arquivos que deseja editar até a janela. De maneira alternativa, você pode clicar em “mídia” e conferir quais materiais já foram enviados. A partir do momento em que envie um vídeo, ele ficará salvo nessa aba para que possa usá-lo posteriormente.

4 – Edite o vídeo de acordo com seus objetivos

O passo seguinte é impossível de ser definido em detalhes, por um simples motivo: tudo depende de você! Isto é: nós poderíamos detalhar como redimensionar vídeo ou inserir filtros, mas e se esse não for seu objetivo ao criar um vídeo emocionante sobre o Flamengo? A decisão varia para cada usuário.

Apesar disso, nós podemos dar algumas dicas sobre as ferramentas. Embora boa parte delas já esteja presente em colunas do lado esquerdo e direito, outros recursos só ficam disponíveis quando adicionamos um vídeo à linha do tempo e clicamos nele. O removedor de background é um desses.

5 – Exporte o seu vídeo sobre o Flamengo

A última etapa do processo de edição é a exportação! Isso é feito clicando no botão “exportar”, na parte superior direita da janela do CapCut Online. Ao fazer isso, o serviço lhe dará a opção de salvar o vídeo diretamente no computador ou compartilhá-lo numa das redes sociais compatíveis com o site.

Você pode encontrar vídeos para utilizar na sua criação em redes oficiais do Flamengo ou mesmo arquivos pessoais. O importante é se empenhar para entregar o melhor material, valorizando a longa e rica trajetória do rubro negro em competições brasileiras e gringas, recheada de conquistas.