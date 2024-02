Nesta quarta-feira (21), o CRB avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar com o Rio Branco. A partida no Florestão válida pela primeira fase da competição terminou em 0 a 0 e classificou o CRB como previsto em regulamento.

Em primeiro tempo equilibrado Rio Branco e CRB ficam no 0 a 0

A partida começou bem aberta, e apesar do amplo favoritismo do CRB foi o Rio Branco quem quase abriu o placar, Jobson foi lançado e o goleiro do CRB Matheus Albino saiu atrapalhado do gol e quase facilitou a vida do adversário.

Aos 11, o Estrelão mesmo estando há mais de um ano sem jogar partidas oficiais segue pressionando o CRB, Jobson acionado mais uma vez cai e a torcida pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

É a vez do CRB se lançar ao ataque, em bola alçada na área o Rio Branco afastou mal e Fábio Alemão aproveitou o rebote, mas Evandro Gigante, fez a defesa e evitou o primeiro gol da partida.

O CRB vai tomando o controle da partida e chega com qualidade em algumas investidas, mas o Rio Branco não abaixa o ritmo e segue indo para cima do clube de Alagoas, partida bastante equilibrada com chances para os dois lados.

Aos 33, Tonny bateu de longe e tirou tinta do gol do CRB, a bola passou muito perto do gol de Matheus Albino, é o Estrelão assustando o CRB em mais uma chegada ao gol.

Próximo ao fim da primeira etapa é Gegê quem chega para o CRB, mas a finalização vai ao lado do gol, em seguida o Rio Branco chega na cobrança de falta mas o juiz viu falta.

A primeira etapa termina em empate em 0 a 0, resultado que classifica o CRB.

Em segundo tempo mais tranquilo a partida acaba sem gols

Mesmo se classificando com o empate, o CRB vai para a segunda etapa com alteração em busca de chegar a um resultado mais confortável.

A segunda etapa inicia um pouco mais calma, diferente da primeira que foi de alta intensidade, mas com as duas equipes em busca do resultado.

Próximo aos 15 minutos, o Rio Branco coloca em campo mais um atacante, Estrelão indo para o tudo ou nada em busca de se classificar para a próxima etapa e embolsar 945 mil reais.

Aos 17 o CRB chega com Gegê, que bate pro gol mas a bola vai ao lado do gol passando pertinho da baliza de Evandro Gigante

Mesmo com o time já cansado o Rio Branco tenta achar o gol salvador, dessa vez na cabeçada de Arthur Querobino que vai para fora, em seguida o CRB promove uma mudança, mais um atacante em campo, vai para cima com tudo o clube alagoano.

Gegê mais uma vez tenta a finalização e Evandro Gigante fica fácil com a bola, logo após o Rio Branco tentou chegar ao ataque mas sem sucesso.

Restando apenas os acréscimos da partida, o Rio Branco vai tentando se lançar ao ataque e achar o gol da classificação, mas o CRB vai ficando com a bola, o tempo é amigo do clube alagoano, Anselmo Ramon ainda finalizaria de longe para Evandro Gigante defender.

Com o jogo nas mão do árbitro, ele apita e aponta o centro de campo, fim de jogo, empate sem gols, classificação e mais R$1,47 milhão na conta do Galo de Alagoas.

Próxima fase da competição

O CRB irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil o vencedor da partida entre Athletic Club e Volta Redonda, que será na próxima terça-feira (27) às 19h15 em Minas, a segunda fase tem previsão para ser realizada nos dias 6 ou 13 de março.

Próximos jogos

O classificado CRB volta a campo no domingo (25) ás 16h, diante do Coruripe pelo Campeonato Alagoano. Já o Rio Branco fará a sua estreia no Campeonato Acreano na mesma data, diante do Atlético Acreano, ás 17h.