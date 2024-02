Faltam apenas três rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paulista. E um dos mais equilibrados grupos da competição é o C. Apenas 5 pontos separam o líder, Bragantino, do Corinthians, último colocado da chave. A Internacional de Limeira está distante dois pontos do clube de Bragança Paulista e ocupa a terceira posição do grupo, porém, tem um jogo a menos que os outros adversários do grupo.

Presente em quatro partidas na atual edição do Paulistão, o atacante da Inter de Limeira, João Felipe, destacou a bela campanha que o clube vem fazendo mesmo em uma chave tão equilibrada e com duas equipes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro (Bragantino e Corinthians) e uma o Brasileirão Série B (Mirassol).

“São todos times de grande expressão e que disputam hoje as principais competições do futebol brasileiro. Éramos apontados como azarões, mas internamente sabíamos que poderíamos surpreender. O grupo está bem equilibrado e tudo pode acontecer nas últimas rodadas. Temos um jogo a menos que os outros três times e por tudo que produzimos podemos buscar uma classificação para as quartas de final”, declarou o camisa 19.

Foto: Pedro Teixeira/Divulgação

No próximo sábado (24), às 18h, a Inter de Limeira volta a campo, fora de casa, contra o Santo André, que somou apenas quatro pontos em nove jogos e tem a pior campanha da competição.

“Paulistão não tem jogo fácil. Toda partida tem que ser encarada como uma final e essa diante do Santo André não será diferente. Respeitamos o rival, que vai querer dar a vida para nos vencer e manterem vivas a esperança de permanência na Série A-1. Mas, teremos uma semana cheia de preparação para essa decisão e vamos em busca da vitória, que será fundamental para os nossos objetivos. Todo ponto conquistado no Paulistão é de grande importância”, concluiu João Felipe.