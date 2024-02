Em busca de uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista,, o Água Santa terá um grande compromisso na próxima rodada do estadual. O Netuno enfrenta o Novorizontino fora de casa no próximo sábado (24), às 16h (horário de Brasília). A equipe deve contar mais uma vez com o meia Luan Dias para o confronto.

O Água Santa terá um compromisso difícil fora de casa. Além de ser líder do Grupo D, o Novorizontino tem a 3ª melhor campanha geral do Paulistão, com 15 pontos. Luan projetou o duelo e falou da força do adversário, mas também ressaltou a qualidade da equipe do Netuno, e espera que a equipe faça um grande jogo em Novo Horizonte.

"Será um jogo muito difícil. O Novorizontino é uma grande equipe, qualificada, e estão mostrando isso neste Paulistão. Mas assim como eles, também temos a nossa qualidade, e estamos fazendo um grande trabalho. Tenho certeza que iremos fazer um ótimo jogo fora de casa, para continuarmos em busca do nosso objetivo que é a classificação para a próxima fase", disse Luan.

Além disso, o camisa 10 do Netuno falou sobre a briga pela classificação para a próxima fase, e destacou a boa campanha do Água Santa na competição, mas ressaltou que o time precisa continuar com os pés no chão e seguir trabalhando, para buscar a vaga às quartas de final.

"O Paulistão é um campeonato muito difícil, com equipes qualificadas, e a maioria estando em divisões do futebol nacional. Temos um grande time, um elenco qualificado, e estamos fazendo uma ótima campanha. Mas sabemos que precisamos continuar trabalhando e seguirmos com os pés no chão, em busca da classificação", completou o meia.