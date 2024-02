O duelo entre Palmeiras e Mirassol, pela décima rodada do Paulistão 2024, marcará uma grande homenagem do Verdão as suas origens. Em celebração aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, comemorados no último dia 21 de fevereiro, o alviverde usará um patch comemorativo em homenagem as suas raizes italianas.

Na manga esquerda da camisa utilizada pelos atletas palestrinos, foi aplicado um patch com a ilustração de uma árvore repleta de raízes, que simbolizam o amor pelo clube plantado no país pelos imigrantes italianos que fundaram a Sociedade Esportiva Palmeiras. A imagem tem ainda os logos do Palestra Itália e do Palmeiras, as bandeiras do Brasil e da Itália e a frase “Nossas raízes, nossa história”.

Visando celebrar uma data histórica, o clube realizou diversas iniciativas digitais ao longo da semana para homenagear o início da grande imigração italiana no país. Na quarta-feira (21), as redes sociais do Alviverde e do Avanti, programa de sócio-torcedor dos palestrinos, publicaram conteúdos especiais em comemoração ao Dia do Imigrante Italiano.