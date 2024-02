O Botafogo-SP recebe a Portuguesa de Desportos neste domingo (25), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista de 2024. A bola vai a campo na gramas do estádio Santa Cruz a partir das 18H (de Brasília).

A partida é um confronto essencial para ambas as equipes. A portuguesa se perder fica mais próxima de ser rebaixada e se vencer pode ir as quartas de final do campeonato. Já o Botafogo-SP ainda pode com a derrota se preocupar com queda, mas é mais fácil vencer e ficar com um pé nas quartas de final. Lembrando que a ida proxima fase garante vaga na Copa do Brasil de 2025.

Botafogo a um passo das quartas

Paulo Gomes, técnico do Botafogo terá o retorno dos jogadores que foram poupados na partida contra o Nova Venécia-ES pela Copa do Brasil, o goleiro João Carlos, o zagueiro Fábio Sanches, o lateral-direito Thassio e o volante Matheus Barbosa. Porém, não conta com o goleiro Victor Souza e o atacante Robinho, em fase final de recuperação de lesão no ligamento do joelho.

Provável escalação do Fogo: Michael; Fabio Sanchez, M.Costa e Bernardo; Jean, Soutto, Maciel e Negueba; Patrick, Jonas e D.Baggio.

Fala , Jean Victor

Para o Lateral esquerdo Jean Victor é como se fosse uma final e pede que a torcida compareça em grande número, já que é em casa. "É final de campeonato. A vitória será de suma importância para respirarmos no Paulistão. Atuaremos em casa e a nossa torcida terá papel essencial. Vamos motivados pela classificação."

Portuguesa preocupada com a queda para à A2

A Portuguesa só treinou durante a semana. O técnico Pintado conta com três retornos do zagueiro Quintana, o volante Zé Ricardo e o atacante Henrique Dourado. Ainda há algumas baixas. O meia Denis, expulso contra o Guarani e os atacantes Victor Andrade e Chrigor, que ainda não volataram de lesão.

Provável escalação da Portuguesa: Thomazella; M.A., Robson e Patrick; D.Borel, Ricardinho, Giovanne Augusto, Tauã Belo e Eduardo; Paraíso e Marques.

Fala , Giovanni Augusto

Giovanni Augusto em entrevista deixou claro que a Lusa precisa virar a chave. “Não é fácil vestir essa camisa, né, que tem muita história no futebol. E a gente não via tendo bons resultados, apesar de fazer bons jogos e se dedicar. Mas, a vitória veio contra o Guarani e agora o foco é manter o embalo. Eu tenho certeza que agora vai ser uma virada de chave no campeonato”, disse.