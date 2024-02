O Vasco chegou na manhã da última sexta-feira (23) em Cariacica, no Espírito Santo, para a partida diante do Volta Redonda, que será realizada no Estádio Kleber José de Andrade, às 17h30 deste sábado (24), a partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca e vale muito para as duas equipes.

O Cruzmaltino chega com confiança para a partida após vencer o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos e conquistar a quarta posição da competição, o clube inclusive pode se classificar com antecedência para a semifinal com uma combinação de resultados.

Para se classificar, o Vasco precisa vencer e torcer contra a Portuguesa e o Botafogo, assim o clube irá alcançar 19 pontos e não poderá ser alcançado.

Já o Volta Redonda, vem de um empate heroico nos acréscimos contra a Portuguesa, entretanto, o Esquadrão de Aço está sem vencer há quatro partidas do Carioca.

O Voltaço mira a classificação para a Taça Rio e precisa voltar de Cariacica com um resultado positivo, pois em caso de vitória dos clubes acima na tabela o clube se encontrará fora da fase seguinte, no entanto, a equipe não corre risco de rebaixamento.

Vasco terá força máxima e possível estreia de Sforza

(Foto: Leandro Amorim/Vasco da Gama)

O treinador do Vasco, Ramón Diaz, mesmo com a proximidade da partida fora de casa contra o Marcílio Dias, irá utilizar tudo que tem disponível para a partida em busca de se classificar antecipadamente para a semifinal do Campeonato Carioca, a equipe conta com as voltas de Medel e João Victor que cumpriram suspensão na última partida.

A novidade para a partida é o volante argentino Juan Sforza, recém-contratado, que está relacionado para o jogo e pode fazer sua estreia, o jogador foi apresentado para a torcida oficialmente na noite da última sexta-feira.

Ramón Diaz no entanto não poderá contar com o lateral direito Paulo Henrique, que recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Botafogo e está suspenso. O lateral é o único desfalque por suspensão pelo lado do Cruzmaltino.

O Vasco vem tentando encontrar soluções para o seu meio-campo após as lesões de Paulinho Paula e Jair, que ficarão fora pelos próximos meses. O experiente técnico Ramón Diaz vem fazendo testes e parece ter encontrado a solução de seus problemas, principalmente com os novos contratados, como o já citado Juan Sforza e o chileno Pablo Galdames.

Em caso de classificação, o Vasco irá se juntar a dupla Fla-Flu, que já está classificada, e se enfrentam nesse fim de semana podendo decidir o título da Taça Guanabara.

Provável escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti.

Voltaço tem poucas ausências, mas não terá treinador na beira do campo

(Foto: Divulgação/ Volta Redonda)

O Voltaço tem poucas ausências para a partida que pode definir o rumo da equipe no Campeonato Carioca, são elas, o zagueiro Augusto, expulso na última rodada, o atacante Lucas Oliveira, que por pertencer ao Vasco não poderá disputar a partida, e o técnico Rogério Corrêa, que reestreou na rodada passada mas foi expulso.

O Tricolor de Aço quer fugir da sequência ruim que ocasionou a demissão de Felipe Maestro, ex-jogador do Vasco da Gama, mas a tarefa não será fácil pois o Vasco vem encontrando sua equipe ideal, e com uma iminente classificação fará de tudo para vencer a partida.

Provável escalação: Paulo Henrique; Wellington Silva, Michel Custódio, Marco Gabriel e Sánchez; Thiago Alagoano, Henrique Silva e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV.

Arbitragem

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves

Assistente 1: Michael Correia

Assistente 2: Diego Luiz Couto

VAR: Paulo Renato Moreira

Transmissão

A partida será transmitida no SBT, na TV aberta, SporTV na TV fechada, Premiere no Pay-Per-View, e na CazéTV gratuitamente, tanto no YouTube, como na Twitch.