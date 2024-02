A tarde do último domingo (25) foi de clássico no Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã em partida que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 0, com gols de Pedro e Éverton.

Na coletiva pós-jogo, o treinador Fernando Diniz e o jogador André falaram um pouco com a imprensa sobre a partida e sobre outros assuntos que circundem o falatório da torcida tricolor nesse momento.

Análise do jogo

Fernando Diniz analisou o que foi o clássico, pontuando algumas coisas que considerou relevante na leitura sobre a partida.

"O time teve um comportamento bom no primeiro tempo e tive pouco tempo para ajustar o time no jogo. O Douglas Costa ficou bastante tempo nos Estados Unidos sem jogar, o próprio Renato Augusto... Hoje, estava muito calor também. Tivemos que fazer as trocas e já estávamos sem o Samuel Xavier, tinha só o Guga para jogar, que saiu. Tem outros jogadores que estão chegando e se ambientando. Fiz de tudo para vencer, mas do time do primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo mais, muito por conta do cansaço e das trocas que tivemos que fazer."

Adaptação de Douglas Costa

Quando perguntado sobre o momento de Douglas Costa e sobre sua adaptação ao Fluminense, Diniz elogiou bastante o atleta.

"Talentoso, pra gente é uma alegria muito grande contar com ele. Está adquirindo a melhor forma física de forma gradativa, mas em um compasso até acelerado. Tenho confiança de que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor esse ano."

Preparação para o duelo diante da LDU

Diniz indicou qual o caminho para a preparação do Fluminense para o confronto diante da LDU, na próxima quinta-feira (29).

"A gente tem que esperar as duas coisas (LDU se defender e atacar). Temos que treinar esperando que eles possam vir com bloco mais baixo de lá ou ser mais agressivos na marcação. Ainda vamos definir o time para jogar na quinta-feira."

Novidades do departamento médico

Fernando Diniz relatou situações de jogadores que estiveram ou estão no departamento médico e podem ser desfalques diante da LDU na próxima quinta-feira (29).

"O Marlon preocupa um pouco mais por ter tido uma dor forte no joelho. O Keno não preocupa nada. Foi um daqueles que a gente poupou. Metade dos titulares. Ele já sentiu os efeitos da altitude no jogo e achamos que era interessante poupá-lo. O ideal era ter um time com 11 trocas e conversamos com jogadores e achamos que essa foi a melhor estratégia para tentar ganhar o jogo de hoje.

Os dois são dúvidas (Samuel Xavier e Marcelo). Vai depender da melhora do Marcelo e do Samuel, e como ele vai reagir aos treinamentos. Não tenho como dizer de maneira muito precisa se vamos poder contar com eles ou não."

Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (29) diante da LDU, pela partida de volta da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Na partida de ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 em Quito, no Equador.

A expectativa é grande para a partida.