Titular em sete dos nove jogos que participou com o Caxias na temporada, Emerson Martins já balançou as redes duas vezes no Campeonato Gaúcho e quer repetir os bons números agora na Copa do Brasil, onde enfrentará a Portuguesa Santista, nesta quarta-feira (28), a partir das 20h30. Experiente, o meia de 33 anos garante que o Grená da Serra está 100% concentrado no duelo contra a Briosa.

“Foi bacana ter conquistado os três pontos diante do Avenida no último fim de semana. Atingimos o nosso objetivo, que era vencer e se aproximar mais da vaga na fase mata-mata do torneio. Agora, é hora de mudar a chave e se concentrar na Copa do Brasil. Uma oportunidade de ouro para todos nós. Estamos totalmente focados em superar o adversário deste meio de semana”, afirmou o autor do gol que garantiu a vitória do Caxias por 2 a 0 sobre o Avenida, no último sábado (24).

Em sua segunda temporada defendendo as cores do Caxias, Emerson Martins já igualou o número de partidas que fez em 2023 pelo clube do interior do Rio Grande do Sul: entrou em campo nove vezes. Além disso, acrescentou dois gols e uma assistência em relação ao ano passado. Segundo o meia, 2024 tem sido um ano bem positivo em sua trajetória profissional.

“Fico muito feliz de conseguir ajudar o Caxias a alcançar suas metas na temporada. Com gols e assistências, espero levar o nosso time o mais longe que puder em todas as competições. Futebol é imprevisível. Podemos surpreender contra qualquer adversário, em campo, são onze contra onze”, analisou Emerson Martins.