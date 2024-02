Portuguesa e Palmeiras se enfrentam às 19h30 nesta quarta feira (27) pela quinta rodada do Campeonato Paulista, jogo atrasado devido a participação da equipe alviverde na final da Supercopa do Brasil 2024.

A equipe mandante uma situação minimamente curiosa no Paulistão, apesar de estar em segundo no grupo A com 7 pontos e na zona de classificação. Na tabela geral, a Portuguesa corre risco de rebaixamento, estando apenas duas posições (1 ponto) do Z2.

Já o Palmeiras vive uma situação totalmente oposta, a equipe já está classificada para segunda fase do campeonato, e uma vitória contra a Lusa poderia dar a equipe alviverde a primeira colocação na tabela geral do campeonato.

Portuguesa

Para o confronto, a Portuguesa deverá ir a campo com a força máxima e seu único desfalque será o técnico Pintado, já que o mesmo foi expulso na última rodada contra Botafogo-SP, em seu lugar, a Lusa deverá ter Fabinho na beira do gramado.

Palmeiras

O Palmeiras garantiu sua presença no mata-mata do Paulistão após vitória contra o Mirassol por 3 a 1 na última rodada. Com isso, para o duelo, Abel Ferreira deverá utilizar um time misto, assim dando rodagem a alguns nomes do elenco.

Prováveis escalações

Portuguesa - Técnico: Fabinho (Interino)

Thomazella; Quintana, Robson e Patrick; Douglas Borel, Tauã Belo, Eduardo, Dudu Miranda e Giovanni Augusto; Felipe Marques e Luccas Feitosa.

Palmeiras - Técnico: Abel Ferreira

Weverton; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Caio Paulista (Lázaro), Breno Lopes e Rony.

Ficha Técnica

Data: 28 de fevereiro, quarta-feira

Local: Estádio do Canindé

Horário: 19h30 (de Brasília)

Onde assistir: TNT Sports e HBO Max