O Campeonato Mineiro 2024 promete fortes emoções em sua última rodada, com semifinalistas e chaveamentos a serem definidos. Já classificado, o Tombense recebe o América-MG, neste sábado, às 16h30, no Almeidão. O atacante Rafinha não se apega a matemática, mas admite o desejo de ir além do objetivo da classificação para a próxima fase.

Se a primeira fase terminasse agora, o Gavião-Carcará encararia o Cruzeiro, time de melhor campanha geral, em jogos de ida. É importante lembrar que o Tombense ainda pode ser o líder geral. Para isso, basta vencer o Coelho e torcer por um tropeço do Cruzeiro.

Apesar de ostentar 71,43% de aproveitamento, derrotar o América-MG não será uma tarefa simples para o Tombense. O duelo com o time de BH representa o confronto dos invictos do Mineiro.

“Confesso que a postura da nossa equipe será a mesma de sempre, de um time que não desiste e tenta buscar a vitória. Sabemos que o América é uma equipe muito qualificada e respeitamos isso. Temos muita motivação para atingir nossos objetivos dentro do campeonato, ainda mais se tratando de enfrentar uma grande equipe”, disse o atacante Rafinha.

Foto: Victor Souza/Tombense

Em casa, o Tombense tem números positivos: duas vitórias e um empate. Como mandante foram sete gols marcados e apenas dois sofridos.

A equipe de Tombos é mais uma vez a grande força do interior no Campeonato Mineiro, e segue na caça do Cruzeiro no Grupo A. Os três semifinalistas classificados estão brigando pela melhor classificação geral: América, Cruzeiro e Tombense.

“Eu vejo que nessa fase da competição, temos que estar focados e preparados para qualquer jogo, porque qualquer equipe que vier, o nível de qualidade é altíssimo”, destacou.

Campeonato Mineiro 2024

O Tombense ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 15 pontos em sete rodadas disputadas. Neste sábado, o Gavião-Carcará recebe o América-MG, às 16h30, no Almeidão. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Mineiro.