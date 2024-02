A Inter de Limeira enfrentou o São Paulo na noite desta quarta-feira (28) em Brasília, partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, confronto que estava atrasado devido a participação do Tricolor Paulista na Supercopa do Brasil 2024.

O São Paulo saiu vitorioso por 3 a 0, apesar de ter mostrado um nervosismo inicia que diminuiu após Ferreirinha abrir o placar no fim da primeira etapa. No segundo tempo Luciano e James Rodriguez foram responsáveis por fechar o placar.

Apesar da derrota, o treinador Júnior Rocha foi questionado sobre como animar a equipe que vem com uma série de três jogos sem vencer e encara o Ituano na próxima rodada, visando ainda a classificação para o mata-mata:

"É esquecer esse jogo, como se não tivesse acontecido, era um jogo que tinhamos a mais, era a grande chance de dar um passe grande hoje para a classificação, nós viemos com a intenção de pontuar, mas viemos muito abaixo"

O treinador ainda comentou a grande sequencia de jogos da equipe, causada pelo calendário brasileiro, que sempre é alvo de polêmicas:

"O grande desafio para nós ali, está sendo treinar com esse pessoal que vem jogando nesse batidão, o desempenho cai quando não treina força, não treina questão técnica, questão mesmo tática [...] nas primeiras sete, oito rodadas nós repetimos as escalações, mas agora não estamos conseguindo".