Após chegar às semifinais do Campeonato Carioca Sub-17 no ano passado, Ruan, do Nova Iguaçu, nutre grandes expectativas para a temporada 2024. O primeiro compromisso oficial do lateral-esquerdo será contra a Portuguesa-RJ neste sábado (02), às 10h (horário de Brasília), pela Copa Rio Sub-20. O atleta, que é um dos pilares do clube, ressaltou o foco na conquista do título, além de comentar sobre a estreia.

"Acho que o objetivo da maioria é ser campeão, e o nosso não é diferente. Trabalhamos muito nessa pré-temporada, sabemos das dificuldades, mas estamos preparados para chegar o mais longo possivel nessa competição. Em relação a estreia, temos que começar com o pé direito, acredito na nossa qualidade, então agora é ouvir o professor, entrar focado e fazer valer o nosso jogo", disse Ruan.

Além da grande campanha no Campeonato Carioca Sub-17 na última temporada, o Nova Iguaçu também conquistou a quinta colocação na Copa Rio Sub-17, ficando apenas atrás das quatro principais equipes do Rio de Janeiro. O jogador também comentou sobre este período.

"A última temporada foi um ano de muito aprendizado. Trabalhei bastante a questão psicológica, que é essencial atualmente na carreira de qualquer jogador. Além disso, me desenvolvi ainda mais na questão técnica e tática. Espero que essa temporada seja de muito aprendizado, mas de conquistas também", finalizou.

O lateral-esquerdo Ruan começou a atuar pelo Nova Iguaçu em 2022. Desde esse período, o jogador jogou 40 partidas, a maioria como titular, firmando-se como um dos jogadores mais importantes do time. Vale destacar que o atleta já marcou dois gols contra o Flamengo e contra o Botafogo.

O Nova Iguaçu estreia neste sábado (2) diante da Portuguesa-RJ, às 10h (horário de Brasília), pela Copa Rio Sub-20.