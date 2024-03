Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e semifinalista do Campeonato Pernambucano. Este é o Retrô do zagueiro Dankler, equipe que realizou a segunda melhor campanha da primeira etapa do estadual, com direito a ataque mais positivo e defesa menos vazada. O atleta fala sobre o ótimo momento coletivo.

“Fico particularmente feliz por termos sofrido apenas três gols nas nove partidas disputadas do Pernambucano. Isso não é mérito apenas de nós, defensores. Todo o time vem se dedicando bastante para não dar espaços aos adversários. Estou muito esperançoso quanto ao nosso futuro”, afirmou.

Dankler e seus companheiros voltam a campo apenas no dia 10, contra o vencedor de Náutico e Afogados, que duelarão amanhã. Sem preferência de oponente, o baiano ressalta a importância do período sem jogos, que a equipe está utilizando para se aprimorar.

“Pela nossa capacidade, alcançamos uma posição que nos brindou com esses 15 dias para nos prepararmos ainda mais. Dia 10 estaremos com muita vontade de ganhar e sem dúvida, mais entrosados e melhor fisicamente”, definiu.