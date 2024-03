O Aquidauanense já está confirmado na próxima fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Novoperário na última partida, a equipe garantiu a classificação de forma antecipada para as quartas de final e segue na briga pelo título da competição.

A partida foi ainda mais especial para o atacante Lucão, que chegou recentemente ao clube e conquistou seu primeiro triunfo pelo Azulão. Empolgado com o resultado, o jogador celebrou a vitória e valorizou a campanha invicta realizada pelo time para se classificar com antecedência.

“Ganhar é muito bom, fiquei muito feliz com os três pontos que conquistamos. Esse jogo foi minha estreia como titular, e conquistar minha primeira vitória aqui dessa forma foi muito marcante. Ainda conseguimos manter a invencibilidade e confirmamos a classificação antecipada. Isso mostra que o nosso trabalho está dando resultado, nos dedicamos muito todos os dias para fazer isso acontecer”, disse o atacante.

Embora já tenha garantido sua presença nas quartas, o Aquidauanense ainda briga pela liderança do Grupo B do Estadual. O time ocupa a segunda posição da chave com 12 pontos, um a menos que o líder Dourados. Com esse cenário, Lucão fez uma projeção para as últimas rodadas da fase de grupos.

“Sabemos que o próximo jogo contra o Ivinhema será de extrema importância, já que eles também estão brigando pela classificação. Da nossa parte, temos que manter a campanha e lutar para terminarmos em primeiro. Não podemos relaxar, precisamos continuar nesse ritmo nas rodadas finais para pensarmos em voos maiores. Estamos focados em fazer um bom trabalho, manter a invencibilidade e conquistar os objetivos traçados pelo clube”, acrescentou o jogador.