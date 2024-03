Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam neste domingo (03), No Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão 2024.

A Macaca vem de uma boa vitória em cima do Corinthians jogando fora de sua casa, por 1 a 0. O time está na vice colocação do grupo B, que é liderado pelo Palmeiras, com 16 pontos, apenas 2 pontos na frente da Água Santa que está em terceiro. Caso o Netuno não vença seu jogo, a equipe de Campinas precisa apenas de um empate para se garantir na próxima fase do campeonato.

O Novorizontino também vem de uma vitória por 1 a 0 sobre, justamente, o Água Santa em casa. O time do interior é o segundo colocado apenas atrás do São Paulo, porém com o mesmo número de pontos. Caso vença ou empate e o São Bernardo, terceiro colocado, não ganhe seu jogo a equipe de Novo Horizonte estará classificada para o mata a mata.

Os dois times vem de sequências positivas nos últimos cinco jogos. A Ponte vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Tigre vem de 3 vitórias e 2 derrotas.

Para manter na zona de classificação

O time comandado por João Brigatti encerrou sua preparação hoje de manhã (02). O elenco treinou bolas paradas defensivas e ofensivas, além de ver uma breve apresentação sobre o adversário.

O provável time titular será: Pedro Rocha, Castro, Haquin e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Brigando pela liderança

O Tigre também encerrou sua preparação nesse sábado, sob elogios do técnico Eduardo Baptista. O treinador elogiou muito a parte física de seus atletas, "Mais uma semana de bastante trabalho, táticos, técnicos e físicos para chegar no final de semana e fazer mais um grande jogo."

O provável time titular será: Jordi, Chico, Renato Palm e Reverson; Raul Prata; Willian Farias, Marlon, Neto Pessoa e Danilo Barcelos; Waguininho e Fabrício Daniel.

Arbitragem