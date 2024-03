O confronto entre a equipe do São Bernardo e Água Santa, atual vice-campeão do Campeonato Paulista. O confronto válido pela décima primeira rodada da competição acontecerá às 16h no horário de Brasília. O Estádio Primeiro de Maio, na cidade do ABC Paulista, será palco neste domingo (3).

Disputa para a classificação:

O São Bernardo chega para o confronto com um histórico recente de duas derrotas e uma vitória. Perdeu no Primeiro de Maio para o Palmeiras por 1 a 0, venceu o Santo André em casa e saiu derrotado com o placar de 2 a 1 para o Santos no MorumBIS.

Por outro lado, a equipe do Água Santa chega com uma série de resultados variados, com uma derrota, uma vitória e um empate. Perdeu fora de casa para o Novorizontino com o placar mínimo de 1 a 0, vitória contra a Inter de Limeira por 2 a 1 e empate de 1 a 1 no Canindé com a Portuguesa.

Retrospecto:

As equipes se enfrentaram apenas pelo Campeonato Paulista e tem retrospecto equilibrado. Nos últimos 5 duelos, foram 2 vitórias do São Bernardo, 2 empates e 1 vitória do Água Santa.

Confira todos os confrontos:

São Bernardo 0 a 1 Água Santa - Campeonato Paulista A1 2023

Água Santa 0 a 1 São Bernardo - Campeonato Paulista A1 2022

Água Santa 2 (3) a 2 (4) São Bernardo - Campeonato Paulista A2 2021

São Bernardo 0 a 0 Água Santa - Campeonato Paulista A2 2021

São Bernardo 1 a 1 Água Santa - Campeonato Paulista A2 2021

Provável escalação:

São Bernardo: Alex Alves, Hélder, Alan Santos, Rafael Forster, Luiz Filipe, Lucas Lima, Rodrigo Souza, Arthur Henrique, Kayke, Hugo Sanches e Matheus Régis.

Técnico: Márcio Zanardi.

Água Santa: Ygor Vinhas, Alex Silva, Roger Carvalho, Jhonnathan, Gabriel Inocência, Kady, Thiaguinho, Luan Dias, Bruno Xavier, Keké e Júnior Todinho.

Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques:

São Bernardo: Pedro Carrerette; Silvinho e João Carlos são dúvidas para o confronto.

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote.

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Diego Morelli de Oliveira.

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati.

VAR: Marcio Henrique de Gois.