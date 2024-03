Neste primeiro sábado (2) de março, a Inter de Limeira bateu o Ituano por 2 a 0 e garantiu classificação para as quartas de final do Paulistão. Gustavo Bochecha e Albano marcaram para Leão da Paulista e eliminaram os rivais Mirassol e Corinthians do grupo B. Na próxima fase, a equipe enfrentará o RB Bragantino e jogará dependerá do resultado do adversário para saber onde será a partida.

O jogo

A primeira etapa começou com o time da casa pressionando o Ituano para conseguir abrir o placar. Algo que não demorou muito para acontecer, na cobrança de falta de César para a área, a zaga do time de Itu bateu cabeça e a bola sobrou limpa para Gustavo Bochecha abrir o marcador e tranquilizar o Leão na partida.

Pouco tempo depois, o goleiro Jefferson Paulino foi obrigado a fazer uma defesa absurda na finalização de Buchecha. O Ituano precisava reagir, mas a equipe não conseguia incomodar o gol do goleiro Max Walef. A primeira chance de gol foi aos 40 minutos com uma cabeçada do zagueiro Marcel no meio do gol.

Logo no começo da etapa final, Albano que saiu do banco e entrou na vaga de Andrew, fez um golaço de canhota no ângulo. Ele arrematou após cobrança de escanteio e de primeira aumentou a vantagem da Inter no Limeirão. Com o gol sofrido, o Ituano se lançou para o ataque e Claudinho acertou o travessão com uma cabeçada potente.

Thonny Anderson teve uma chance de ouro de colocar o time de Itu de voltar no jogo, ele recebeu livre dentro da área, bateu na saída de Max Walef e em cima da linha César Morais salvou a Inter. No final do jogo, a equipe mandante ainda teve chances de sacramentar a vantagem, mas ficou por isso mesmo.

Tabela e sequência

Com a vitória, a Inter de Limeira se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com 17 pontos somados, o Leão não pode mais ser alcançado por Corinthians e nem pelo Mirassol por conta do número de vitórias. Já o Ituano vai para a última rodada lutando contra o rebaixamento. Nesse momento, eles estão na terceira posição do grupo A com seis pontos conquistados.

Na última rodada da fase de grupos, a Inter de Limeira visita o Santos na Vila Belmiro ainda brigando pela primeira posição do grupo dependendo do resultado do RB Bragantino. O Ituano recebe o São Paulo em casa no jogo de vida ou morte, em caso de derrota ou empate a equipe será rebaixada à série A2 do Paulistão.