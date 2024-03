Volta Redonda e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (03), pela décima primeira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 18h10 (horário de Brasília) no estádio Raulino de Oliveira.

NOVA IGUAÇU JÁ CLASSIFICADO

O Nova Iguaçu chega à décima primeira rodada do Carioca já classificado e apenas cumprindo jogo da tabela. A equipe da baixada fluminense está na terceira colocação da Taça Guanabara, com um total de 21 pontos conquistados, e não tem mais chances de ser ultrapassada por equipes fora do G4, que dá a classificação às semifinais do estadual. Em 10 partidas disputadas até aqui, o Nova possui 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O orgulho da baixada vem de duas vitórias seguidas nas últimas rodadas e ainda consegue buscar a segunda colocação na tabela, já que o Fluminense, segundo colocado, possui os mesmos 21 pontos que o Nova Iguaçu.

Provável escalação: Fabricio; Gabriel, Maicon, Cayo Tenorio e Sergio Raphael; Índio, Albert, Yago Ferreira; Alexandre Junio Santos da Silva, Carlinhos, Bill. Técnico: Carlos Vitor

VOLTAÇO BUSCANDO VAGA NA TAÇA RIO

O Volta Redonda, atual décimo colocado, chega para o confronto ainda buscando uma vaga na Taça Rio. Até aqui, em 10 partidas disputadas, o voltaço possui 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, e totaliza 9 pontos na classificação. Para se classificar à Taça Rio, só a vitória importa para o Volta, já que o último time na zona de classificação é o Sampaio Correa, que totaliza 10 pontos, ou seja, em caso de vitória, a vaga fica para o Voltaço. O Volta vem de uma sequência ruim e não vence há quatro jogos, precisando de uma redenção caso queira continuar na disputa pela taça rio, já que não tem mais chances de alcançar as semis do estadual.

Provável escalação: Paulo Henrique; Wellington Silva, Bruno Barra, Augusto e Sanchez; Danrley, Léo Silva e MV; Vini Moura, Robinho e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa