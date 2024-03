O Botafogo conquistou uma grande vitória contra o Fluminense na tarde deste domingo (3), no Maracanã. Com gols de Raí, Emerson Urso e dois de Marlon Freitas, o jogo terminou com vitória do Glorioso por 4 a 2.

Na coletiva, o treinador interino do Botafogo, Fábio Matias, foi questionado sobre uma possível efetivação de cargo, mas o mesmo não assumiu ter pressa, pois para ele o cenário é de preparo para quem vira em seguida.

Possível efetivação

"Eu sou funcionário do clube e é um função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível. Particularmente a gente tem objetivo de médio e longo prazo, mas não sei. Futebol é muito dinâmico. Vamos deixar a casa organizada para que a chegada do novo treinador seja menos traumática dentro do processo. Esse é o meu objetivo hoje dentro do clube".

Reservas

Com foco no RB Bragantino, na próxima quarta-feira, pela terceira fase da Conmebol Libertadores, o Glorioso entrou com o time misto, recheado de reservas e jovens, com destaque em Marlon Freitas.

"Não só pela vitória, mas foi um bom jogo de forma geral. Tudo que foi proposto a gente conseguiu cumprir. Principal de tudo é valorizar a todos. O processo de futebol para clubes como o nosso que tem muitas competições é você conseguir rodar e valorizar todo mundo. E a gente vem conseguindo. Isso mostra que é um clube forte. O Marlon tem uma situação peculiar, familiar. É um jogador que é fundamental dentro do processo. Acho que a gente por causa dessa ansiedade competitiva esquece do lado humano. Isso tem que aflorar um pouco mais. E vale para o próximo jogo, contra o RB Bragantino, que a torcida mantenha essa energia positiva para a partida".