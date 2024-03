A tarde desse último sábado (02) foi de conquista de título para o Flamengo. O rubro-negro venceu o Madureira por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira.

A vitória selou a conquista do torneio que representa a primeira fase do Campeonato Carioca. Após a celebração, o técnico Tite cedeu entrevista coletiva à imprensa.

Ele abordou sobre diversos assuntos e sanou diversos questionamentos. Essas foram algumas respostas.

Valorização da taça conquistada

"É difícil a gente pegar do início até agora, mas vou pegar a fala do Arrascaeta antes da nossa oração. O troféu ali na nossa oração e ele disse que foi merecido. É ter essa alegria e que ela seja energia para que a gente volte ao trabalho pra que sejamos melhor. Arrascaeta fala pouco, mas com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho."

Vencer, mas a que custo?

"É difícil dimensionar esses aspectos. O que posso dizer é a satisfação do desenvolvimento do trabalho. A gente não quer só ser campeão, queremos ser campeões com um grande futebol, sendo melhor que o adversário, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Somos a equipe mais disciplinada com exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho. Para ganhar não precisa apelar, fica essa mensagem."

Ausência de Gabigol

"O Gabi é um grande atleta e que precisa estar na sua melhor condição porque o Flamengo vai ganhar com isso. O Flamengo, com entidade, é o máximo. Ele machucou, infelizmente. A última palavra, é uma informação, foi dele. Ele disse para valorizarmos dentro de campo porque é bom demais. Ele foi uma das pessoas dessa integração."

Essa foi sua primeira conquista como treinador do Flamengo. O treinador tem tido boas impressões com a torcida do Flamengo até o momento. A ver como se desenha essa relação com o torcedor.