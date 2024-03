A noite deste sábado (03) marca um recomeço importantíssimo para um dos clubes mais tradicionais do Brasil. No Canindé, a Portuguesa recebeu o Mirassol jogando sua vida no Paulistão e em 2025 e, com gol de Maceió, os lusitanos venceram por 1 a 0 em duelo válido pela 11ª rodada do torneio.

Com o resultado, a Lusa anula qualquer chance de rebaixamento, garante vaga nas quartas de finais do estadual e, acima de tudo, volta ao cenário do futebol nacional ao se classificar para a Série D de 2025. O Rubro-Verde não disputava uma competição de âmbito nacional desde 2021.

Classificação lusitana

Foto: Divulgação/Paulistão

Jogando a vida no Paulistão, a Portuguesa teve início animador dentro de campo e logo aos três minutos abriu o placar com Maceió.

Depois disso, o Mirassol, também lutando por uma classificação, se mandou ao ataque e tomou conta do jogo durante os outros 87 minutos de jogo, mas bateu de frente com uma defesa segura, que segurou os três pontos e não cedeu grandes oportunidades ao adversário.

Retorno histórico

Foto: Divulgação/Paulistão

Com o triunfo sob o Mirassol, a Portuguesa garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Os lusitanos, que voltarão ao cenário do futebol nacional depois de quatro temporadas, também asseguraram uma classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, algo que não acontecia desde 2011.

Nas quartas de finais, a Lusa enfrentará o Santos, na Neo Química Arena. O confronto deve acontecer na próxima quarta-feira (06).

Situação na tabela

Classificada para as quartas de finais do Paulistão, a Portuguesa ocupa a segunda colocação do Grupo A com 10 pontos. Já o Mirassol, está na terceira posição do Grupo C, com 14.

Próximos compromissos

Portuguesa e Mirassol voltam a campo no próximo domingo (10), em confrontos válidos pela última rodada da Fase de Grupos do Paulistão 2024.

A Lusa visitará o Novorizontino, enquanto o Leão receberá o São Bernardo, em duelo que vale vaga nas quartas de finais.