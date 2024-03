O Água Santa se prepara para mais uma fase decisiva na Copa do Brasil, nesta quinta-feira às 20h, o Netuno enfrentará o Vasco em São Januário em busca da classificação para a próxima. E para esse grande desafio a equipe contará com a experiência do lateral, Rhuan Ferreira,, que em 2023 chegou a ser importante na campanha do CSA na Copa do Brasil. Ele falou da experiência que poderá passar para o elenco e a importância desse momento para o clube.

“Estreamos bem na Copa do Brasil, mas sabemos que para uma competição desse nível a atenção constante e a concentração são fundamentais para evitar erros e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo da partida. Por isso, espero pode ajudar levando um pouco da experiência que tive ano passado com o CSA para meus companheiros. Sei que é uma competição difícil, mas acredito que podemos ir longe”, disse Rhuan.

Foto: Divulgação/Água Santa

A equipe de Rhuan atualmente está na terceira posição do Grupo B do Campeonato Paulista. A equipe de Diadema acumula 14 pontos, em 11 jogos e está apenas a três pontos da Ponte Preta, segunda colocada. Então, além da decisão no campeonato nacional, o Água ainda disputa uma vaga para as quartas de finais do Estadual que disputa. O lateral ficou de fora dos últimos jogos, por conta de uma lesão, mas se diz pronto para a semana decisiva para o clube.

“Estamos brigando por uma classificação importante no Paulista, teremos mais uma oportunidade para conquistar essa vaga. Porém, agora nosso foco está voltado para esse jogo contra o Vasco em São Januário. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe experiente, mas estamos confiantes em nosso trabalho e na qualidade do nosso elenco para busca dessa classificação fora de casa”, finalizou Rhuan.