No próximo sábado (9), Portuguesa-RJ e Boavista fazem o primeiro confronto em busca de uma vaga na grande final da Taça Rio. O duelo está marcado para às 18h30, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e promoverá o encontro entre o sexto e o sétimo colocado da Taça Guanabara.

Pelo lado dos visitantes, o Boavista contará com o retorno do lateral-esquerdo Alyson, suspenso da última partida por suspensão. Ele é um dos destaques do Verdão de Saquarema nesta edição do estadual, atuando em nove das 11 partidas do clube, sendo todas como titular.

“Acredito que fizemos uma grande Taça Guanabara, batemos de frente com grandes equipes e por pouco não conseguimos a classificação às semifinais do Carioca. Agora, continuamos com o mesmo objetivo, mas dessa vez com uma virada de chave, pois sabemos que se inicia uma nova competição e da importância que ela tem para o clube. O time está bastante focado e trabalhando muito para que possamos fazer dois bons jogos contra a Portuguesa e buscar a classificação para a final da Taça Rio”, disse o defensor de 27 anos.

“Tenho certeza de que serão dois jogos bem parelhos pelo equilíbrio entre as equipes, e nossa partida pela Taça Guanabara exemplifica isso. Mas acredito que todo o time está bastante confiante e focado no principal objetivo de agora, que é ser campeão da Taça Rio. Contamos com a força de jogar em casa no segundo jogo, que é um lugar em que somos muito fortes, estamos invictos e vamos ter a torcida nos apoiando do início ao fim”, completou.

Natural do estado de São Paulo, Alyson foi contratado pelo Boavista após passagem pelo Sampaio Corrêa em 2023, onde atuou em 27 partidas entre as disputas do Campeonato Maranhense, da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileirão. Ele também soma passagem por equipes como Botafogo-PB, Oeste, Ceará, Juventude, Água Santa, entre outros.