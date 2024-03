Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (5) na Vila Belmiro, o Santos celebrou um significativo acordo exclusivo com a Globo para a transmissão de seus 19 jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na sala de imprensa do estádio, o presidente Marcelo Teixeira representou o clube, enquanto a Globo foi representada por Pedro Borges, diretor de direitos da emissora. Ambos formalizaram a parceria assinando o contrato, marcando o início de uma colaboração estratégica. Em um gesto de cortesia, o presidente santista presenteou o diretor da Globo com uma camisa do clube.

O acordo entre Globo e Santos FC

O acordo estabelece a transmissão de todos os 19 jogos do Santos como mandante, independentemente do local da partida. Os jogos serão exibidos no Premiere, com uma quantidade mínima a ser transmitida no Sportv e na TV aberta, esta última a ser determinada com base nas futuras divulgações da tabela do campeonato.

Quanto aos 19 jogos como visitante, a situação permanece em aberto, sem uma transmissão confirmada até o momento. Anteriormente, os clubes contavam com contrato com a Brax, que enfrenta atualmente uma situação de crise, deixando o futuro das transmissões dos jogos dos adversários do Santos em um estado de indefinição.

Em uma coletiva realizada após a formalização do contrato, Marcelo Teixeira abordou a situação dos jogos como visitante, sugerindo que o acordo com a Globo pode inspirar outros clubes da Série B a seguir o mesmo caminho, conforme informações obtidas em conversas com a CBF.

“Os direitos pertenciam à uma empresa. A Brax está conversando com a CBF para e possivelmente, dentro dessa conversação, estão adiantadas. A CBF interviu para que houvesse a possibilidade dos demais clubes da Série B. O Santos não tinha como aguardar mais, temos planejamento. A parceria e é importante que houvesse uma divulgação. O que não impede a própria CBF manifestou isso para nós de que diante deste contrato celebrado hoje existam possibilidades de todos os clubes estarem fazendo parte e não apenas o Santos. Isso faz parte e não é responsabilidade do Santos. O que caberia à gestão nós concretizamos que é esse contrato. Agora a responsabilidade dos direitos dos demais clubes pertence a CBF e ela está conduzindo de uma forma direta”, comentou o presidente santista.

A expectativa para mais detalhes sobre a Série B aumenta, já que a tabela completa do campeonato será divulgada em 7 de março, revelando a ordem dos 38 jogos, ainda sem datas, horários e locais definidos.